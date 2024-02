Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Δοκιμές τέλος για τη Formula 1 και ώρα να ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν του 2024. Το τριήμερο τεστ στο Μπαχρέιν ανήκει στο παρελθόν, με ομάδες και οδηγούς να έχουν πλέον μπροστά τους 5 ημέρες ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα ενόψει του Grand Prix Μπαχρέιν.

Η τελευταία ημέρα ολοκληρώθηκε με μία μόνο, ευτυχώς, κόκκινη σημαία, με τους οδηγούς να ολοκληρώνουν τα γεμάτα προγράμματά τους. Μπορεί να μην είδαμε τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων που θέλαμε, όμως πήραμε μια εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα.

Ταχύτερος οδηγός την τρίτη ημέρα στο Μπαχρέιν ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή C4 γόμα ελαστικών έγραψε χρόνο 1:30,322 και συμπλήρωσε συνολικά 74 γύρους. Ο χρόνος του δεν ήταν ταχύτερος από του Κάρλος Σάινθ τη δεύτερη ημέρα, κάτι που σημαίνει ότι η Ferrari πιθανώς κρύβεται. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ο ρυθμός αγώνα της ιταλικής ομάδας, ο οποίος είναι πολύ ανταγωνιστικός και ενθαρρυντικός για τους ανθρώπους της.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός - επίσης με τη C4 γόμα ελαστικών - ήταν μόλις 46 χιλιοστά πίσω από τον Λεκλέρ. Η Mercedes παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν, καθώς ακολούθησε ένα πολύ ασυνήθιστο πρόγραμμα σε σχέση με τους αντιπάλους της. Συνολικά η ομάδα του Μπράκλεϊ κάλυψε 116 γύρους την τελευταία ημέρα.

Τρίτος ήταν ο Γκουάνγιου Ζου της Kick Sauber. O Κινέζος ήταν μόλις τρία δέκατα μακριά από την κορυφή έχοντας επίσης τη C4 γόμα ελαστικών. Η επίδοσή του ήρθε στο τέλος της διαδικασίας και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για την ελβετική ομάδα.

Στην 4η θέση της ημέρας βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull RB20. O παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε 66 γύρους με τον ταχύτερό του να είναι το 1:30,755. Το σημαντικό είναι πως η επίδοση αυτή έγινε με ένα γύρο χρησιμοποιημένη γόμα ελαστικών. Το γυρολόγιό του ήταν πολύ ανταγωνιστικό και για πολλούς η Red Bull Racing παραμένει η ταχύτερη ομάδα.

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Γιούκι Τσουνόντα με την RB να δείχνει δείγματα ταχύτητας στο τέλος της ημέρας. Μόλις τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου τον χώρισαν από τον ταχύτερο γύρο της ημέρας, η οποία ήταν πολύ παραγωγική για την ομάδα που μέχρι πρότινος λεγόταν Scuderia AlphaTauri.

Προσομοίωση κατατακτηρίων έκανε και ο Άλεξ Άλμπον, ο οποίος βρέθηκε στην 6η θέση. Ο οδηγός της Williams ήταν ο μοναδικός που οδήγησε όλη την ημέρα και σημείωσε συνολικά 121 γύρους.

