H ιστορία του συγκεκριμένου Ισλανδού κτηνοτρόφου άρχισε το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Γιόμουντουρ Όλασον είναι μαζί με τη Skoda Octavia οι πρωταγωνιστές μίας όμορφης ιστορίας. Μαζί πέτυχαν κάτι σπάνιο: το αυτοκίνητο να συμπληρώσει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του, και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, η Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του, είτε στις μετακινήσεις προς το κοπάδι του στη Borgarfjörður, είτε σε μεγάλες διαδρομές σε όλη την Ισλανδία.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με την Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi.

Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτη. «Ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο Skoda. Κανένα άλλο δεν είχε τόσο χαμηλό κόστος λειτουργίας και τέτοια αξιοπιστία. Όταν το χρησιμοποίησα για τη δουλειά μου, κατάλαβα πόσο εξαιρετική είναι η μηχανική του», αναφέρει ο Γιόμουντουρ.

Η συνταγή της ανθεκτικότητα στον χρόνο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 rpm και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλμ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, η Octavia απέδειξε την αντοχή της σε χωματόδρομους, κακοκαιρίες και ακόμα και στη μεταφορά προβάτων.

Όταν το κοντέρ έφτασε το εντυπωσιακό ορόσημο, το ταμπλό εμφάνισε έξι «εννιάρια», καθώς δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθμούς. Για τον ίδιο όμως, το σημαντικότερο ήταν η επιβεβαίωση μιας μακράς σχέσης εμπιστοσύνης με το αυτοκίνητό του: «Ήξερα ότι θα φτάσει το εκατομμύριο. Δεν το εγκατέλειψα ποτέ, κι αυτό με αντάμειψε».

Σήμερα, ο Ισλανδός αγρότης συνεχίζει την καθημερινότητά του με μία νέα Octavia, παραμένοντας πιστός στη μάρκα. H παλιά , με το ιστορικό της κοντέρ, παραδόθηκε σε λύκειο στο Ρέικιαβικ, ώστε οι μαθητές μηχανολογίας να μελετούν το αυτοκίνητο στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.