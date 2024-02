Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, γράφοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο.

Η δράση συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα στο Μπαχρέιν έπειτα από 8 ακόμα ώρες δράσης για ομάδες και οδηγούς. Το σημερινό πρόγραμμα διεξήχθη μετ’ εμποδίων, καθώς ένα καπάκι φρεατίου αποκολλήθηκε πριν τη στροφή 10 και προκάλεσε πρόωρη διακοπή της πρωινής διαδικασίας.

Αποφασίστηκε όμως να επεκταθεί η διάρκεια του απογευματινού σκέλους κατά μία ώρα, ώστε η απώλεια χρόνου στην πίστα να είναι ελάχιστη. Ευτυχώς δεν υπήρξε καμία άλλη διακοπή, με τη Διεύθυνση Αγώνα της Formula 1 να προλαβαίνει να κάνει και μια προσομοίωση καθεστώτος Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

📻 K-MAG: "They're actually racing each other, ****** hell!" 😆 Unreal scenes to end our second day of testing 🤯 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/Ef4tswxki6

Ταχύτερος οδηγός μετά τη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα πίεσε σήμερα και κατέβασε κατά πολύ τα χρονόμετρα. Ο Ισπανός έχοντας τη μαλακή C4 γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:29,921 και ήταν ο μοναδικός που κατέβηκε κάτω από το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.

Η Ferrari SF-24 έδειξε πολύ θετικά σημάδια ταχύτητας στα χέρια των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Συνολικά οι δύο της οδηγοί συμπλήρωσαν 138 γύρους τη δεύτερη ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Carlos goes EVEN FASTER! 🚀



The Spaniard and his Ferrari are dialled in for the afternoon session 👌#F1Testing #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/FiW6MgytYq