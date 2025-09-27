Λέτε ο Τζον Έλκαν να ζήτησε από τον Πάπα να προσευχηθεί ώστε η Ferrari να γίνει ξανά πρωταθλήτρια στη Formula 1;

Στο Βατικανό υποδέχθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ' τον πρόεδρο του ομίλου Stellantis και της Ferrari, Τζον Έλκαν. Ο εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Λαβίνια Μπορομέο.

O επικεφαλής της θρυλικής ιταλικής μάρκας χάρισε στον Ποντίφικα ένα πραγματικό τιμόνι από το περσινό μονοθέσιο (SF-24) της Ferrari στη Formula 1, αλλά και μία SF90 XX Stradale σε κλίμακα. «Δεν είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο», αναρωτήθηκε ο Πάπας, με τον Έλκαν να του δείχνει το σημείο όπου κουμπώνει στο μονοθέσιο.

Papa Leone XIV ha ricevuto il 26 settembre in Vaticano John Elkann, presidente di Stellantis, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo. Tra i doni consegnati al Pontefice: un volante di Formula 1 già utilizzato in gara e un modellino Ferrari. pic.twitter.com/iLuOUUk4MD — EWTN Italia 🇮🇹 (@EwtnItalia) September 26, 2025

Οι Ιταλοί δεν άργησαν να σχολιάσουν στα social media την επίσκεψη του Έλκαν στον Πάπα. «Μήπως ζήτησε από τον Πάπα να προσευχηθεί ώστε η Ferrari να ξαναπάρει πρωτάθλημα στη Formula 1»;

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της.