Σαν Σήμερα: Η επέλαση του Χάμιλτον στη Σιγκαπούρη (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα στο... πιάτο σας.

Πλούσιο σε περιεχόμενο το ταξίδι μας στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού για μία ακόμη ημέρα. Από τον Καναδά θα ταξιδέψουμε στη Σιγκαπούρη και από εκεί στη Ρωσία, ενώ κάνουμε και στάση στην Πορτογαλία. Στο MotoGP, ο Χόρχε Λορένθο πήρε μια νίκη που τον έφερε πολύ κοντά στον παγκόσμιο τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1925, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της θρυλικής πίστας στο Νίρμπουργκρινγκ. Η «Πράσινη Κόλαση» είχε μήκος σχεδόν 23 χιλιομέτρων και πολύ σύντομα απέκτησε την ταυτότητα της πιο δύσκολης και επικίνδυνης πίστας στον κόσμο, με πάνω από 170 στροφές να την απαρτίζουν και τις υψομετρικές διαφορές να φτάνουν μέχρι και τα 300 μέτρα.

Σαν σήμερα το 1981, o Ζακ Λαφίτ κέρδισε το Grand Prix Καναδά στο Μόντρεαλ, οδηγώντας για τη Ligier. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Τζον Ουάτσον και Ζιλ Βιλνέβ, ενώ η Williams εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η ομάδα της Ligier δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης σε αγώνα της F1 για τα επόμενα 15 χρόνια, μέχρι τον θρίαμβό της στο Μονακό το 1996.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε το Grand Prix Πορτογαλίας και σημείωσε την ένατη νίκη το στη σεζόν – ρεκόρ για εκείνη την εποχή. Ο Βρετανός πρωταθλητής άφησε πίσω του τις δύο McLaren-Honda των Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Άιρτον Σένα. Ο αγώνας έχει μείνει γνωστός για το τρομακτικό ατύχημα ανάμεσα στον Μπέργκερ και τον Ρικάρντο Πατρέζε. Ο Αυστριακός πήγαινε να μπει στα pits στο γύρο 43, με τον Ιταλό ακριβώς πίσω του. Ο Πατρέζε άργησε να αντιληφθεί την κίνηση αυτή και, καθώς πήγαινε να τον αποφύγει, ο εμπρός δεξιός τροχός του ακούμπησε με τον πίσω αριστερό της McLaren και η Williams σηκώθηκε στον αέρα. Ο Ιταλός, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αποκόμισε κάποιον τραυματισμό.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν κέρδισε το Grand Prix Λουξεμβούργου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, παίρνοντας έτσι βαθμολογικό προβάδισμα 4 πόντων ενόψει του τελευταίου αγώνα της σεζόν. Η Ferrari έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον «Ιπτάμενο Φινλανδό» από το να τις πλησιάσει στον αγώνα και να βρεθεί μπροστά τους. Ο Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε δεύτερος και τρίτος ήταν ο teammate του Χάκινεν, Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Σαν σήμερα το 2009, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Grand Prix Σιγκαπούρης στην ιστορία της F1. Ο νυχτερινός αγώνας είχε ως νικητές την McLaren και τον Λιούις Χάμιλτον, με τον Τίμο Γκλοκ να τερματίζει δεύτερος με την Toyota και τρίτο τον Φερνάντο Αλόνσο της Renault.

Σαν σήμερα το 2015, o Λιούις Χάμιλτον ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Σουζούκα, αφήνοντας τον teammate, Νίκο Ρόσμπεργκ σχεδόν 20 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Γερμανός ήταν στην pole position, όμως δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ταχύτητα του Βρετανού πρωταθλητή. Τρίτος τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, O Χόρχε Λόρένθο κατέκτησε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθειά του να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Ισπανός κέρδισε το Grand Prix Αραγονίας και άφησε πίσω του τους Ντάνι Πεντρόσα και Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2020, o Βάλτερι Μπότας αναδείχθηκε νικητής του Grand Prix Ρωσίας σε έναν αγώνα που ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε αμφιλεγόμενες ποινές. Στον αναγνωριστικό του γύρο από τα pits, o Χάμιλτον έκανε δοκιμαστικές εκκινήσεις λίγο πιο μπροστά από το σημείο που είχε οριστεί από τη Διεύθυνση Αγώνα. Ως αποτέλεσμα δέχθηκε 10 δευτερόλεπτα ποινής και περιορίστηκε στην 3η θέση πίσω από τον Μπότας και τον Μαξ Φερστάπεν.

