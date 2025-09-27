Νίκησε στο Νίρμπουργκρινγκ o Φερστάπεν, οδηγώντας... Ferrari

O τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα GT3 στην Πράσινη Κόλαση και κατέκτησε τη νίκη.

Με μια κυριαρχική εμφάνιση στον αγώνα Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να πρωταγωνιστήσει και στην αγαπημένη του "Πράσινη Κόλαση", με μία Ferrari 296 GT3 της ομάδας Emil Frey Racing, έχοντας ως teammate τον Βρετανό Κρις Λάλαμ.

Από την τρίτη θέση της εκκίνησης βρέθηκε άμεσα στην πρώτη με την έναρξη του αγώνα και συνέχισε να δημιουργεί απόσταση περίπου ενός λεπτού στην πρώτη θέση του γκρουπ, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ωρών του αγώνα.



Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 παρέδωσε στη συνέχεια το αυτοκίνητο στον Λάλαμ, με τον 22χρονο Βρετανό να διαχειρίζεται το πλεονέκτημά του και να τερματίζει 24,5 δευτερόλεπτα μπροστά από την Ford Mustang GT3 που μοιράζονταν οι Φέτζερ, Μερντέμπορο και Σρέρερ.



Ο Μαξ Φερστάπεν έχει δηλώσει ότι στο προσωπικό του bucket list βρισκόταν η κατάκτηση της "Πράσινης Κόλασης" με ένα αυτοκίνητο GT3. Ήρθε λοιπόν η ώρα της ολοκλήρωσης της επιθυμίας του, με τον Ολλανδό να δηλώνει σχετικά: «Κάθε γύρος στο Nordschleife είναι ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ καλή και υπάρχουν πολλοί οπαδοί παρόντες. Είναι χόμπι μου να αγωνίζομαι σε άλλους αγώνες εκτός της Formula 1. Το όνειρό μου είναι να συμμετάσχω τελικά στον 24ωρο αγώνα στο Nürburgring Nordschleife».



Να λοιπόν και το επόμενο "κουτάκι" επιθυμιών που πρέπει να τικάρει ο τετράκις, ο οποίος, αν κρίνουμε από την μέχρι τώρα πορεία του, μάλλον θα το κάνει πολύ σύντομα.