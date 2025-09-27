Ducati Panigale V4 R 2026: 236 ίππoι, αεροδυναμική MotoGP και στόχος το παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike

Το νέο Ducati Panigale V4 R θα είναι μια από τις πιο σημαντικές superbike της επόμενης χρονιάς

Είτε χαρίσει στη Ducati τον τίτλο του WSBK είτε όχι, το νέο Panigale V4 R είναι υπεραρκετή στο να καλύψει τις ανάγκες κάθε αναβάτη, δρόμου ή πίστας. Αν η έκδοση V4 δεν είναι αρκετή για εσάς, τότε μην ανησυχείτε γιατί έρχεται το νέο V4 R να τινάξει τη μπάνκα στον αέρα!

Στη βασική του μορφή το νέο Panigale V4 R αποδίδει τους ίδιους 215 ίππους της προηγούμενης έκδοσης και για να το πετύχει αυτό (και προκειμένου να ξεπεράσει τις προδιαγραφές του Euro5+), o κινητήρας του δέχθηκε αρκετές αλλαγές. Οι νέοι αυλοί εισαγωγής είναι σχεδιασμένοι γύρω από επανατοποθετημένα μπεκ ψεκασμού καυσίμου κάτω από το γκάζι, συνδυάζονται με ελαφρύτερα έμβολα, νέες μπιέλες και αναθεωρημένα έκκεντρα εξαγωγής.

Το τελείως νέο σύστημα της εξάτμισης συμβάλλει στην επίτευξη μίας ευρύτερης καμπύλης ισχύος, με μέσο κέρδος 4 ίππων σε όλο το εύρος στροφών, αλλά και στην κατά 7% αύξηση της ροπής στις χαμηλομεσαίες στροφές. Ένας βαρύτερος στροφαλοφόρος άξονας βελτιώνει την πρόσφυση καθώς περιστρέφεται αντίθετα, χωρίς να εμποδίζει την ικανότητα της μοτοσικλέτας στις στροφές.

Αγωνιστικό κιβώτιο

Αυτός ο επανασχεδιασμένος κινητήρας συνδυάζεται με μια παγκόσμια πρωτιά στη μορφή κιβωτίου ταχυτήτων αγωνιστικών προδιαγραφών σε μοτοσικλέτα δρόμου. Το Ducati Racing Gearbox (DRG) τοποθετεί τη νεκρά κάτω από την πρώτη ταχύτητα αντί για μεταξύ πρώτης και δεύτερης, εξαλείφοντας την πιθανότητα τυχαίας επιλογής ουδέτερης ταχύτητας και εξομαλύνοντας την αλλαγή μεταξύ των δύο χαμηλότερων σχέσεων.

Όπως και στις εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσικλέτες της Ducati, η νεκρά είναι κλειδωμένη μέχρι να πατηθεί ένα κουμπί στο τιμόνι, το οποίο απενεργοποιεί ένα μηχανικό στοπ που εμποδίζει την επιλογή της.

Νέο λογισμικό

Τα ηλεκτρονικά αποτελούν εδώ και καιρό ένα σημαντικό στοιχείο στα Ducati και το Panigale V4 R δεν αποτελεί εξαίρεση, προσθέτοντας το λογισμικό Ducati Vehicle Observer, το οποίο προσομοιώνει την είσοδο 70 αισθητήρων στα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης, launch control, slide control, wheelie control και engine braking. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε πέντε ρυθμιζόμενες λειτουργίες οδήγησης, στο cornering ABS με το Race Brake Control και σε τέσσερις λειτουργίες ισχύος.

Αεροδυναμική MotoGP

Όπως και οι μοτοσικλέτες MotoGP της Ducati, τo νέο Panigale V4 R δίνει αυξημένη έμφαση στην αεροδυναμική, προσθέτοντας τα χαρακτηριστικά, καμπυλωτά "corner sidepods" που έκαναν ντεμπούτο στην εργοστασιακή μοτοσικλέτα MotoGP του 2021 στα κάτω μπροστινά άκρα του φέρινγκ. Αυτά εισάγουν ένα στοιχείο downforce όταν η μοτοσικλέτα πλαγιάζει, αλλά δεν βλάπτουν την απόδοση στην ευθεία.

Τα μεγαλύτερα πτερύγια ενισχύουν επίσης την κάθετη δύναμη (downforce) στις ευθείες, προσθέτοντας 6 κιλά στα 300 χλμ/ώρα, ενώ μια επανασχεδιασμένη εισαγωγή αέρα ram, με το κάτω άκρο της εκτεταμένο κατά 70mm, προσθέτει 1,3 ίππους στην απόδοση του κινητήρα.

Εντυπωσιακά περιφερειακά

Το ογκώδες δίμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι είναι 3,27 κιλά ελαφρύτερο και βελτιώνει κατά 37% την ακαμψία σε σχέση με το παλιό μονόμπρατσο, με το συνολικό βάρος της μοτοσικλέτας να σταματά στα 186,5Kg. H έδρασή του είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και μέσω μοχλικoύ φιλοξενεί ένα μονό αμορτισέρ Öhlins TTX36.

Μπροστά υπάρχει πιρούνι Öhlins NPX25/30 43mm και ένα νέο αμορτισέρ τιμονιού Öhlins SD20, ενώ τα φρένα με το Cornring ABS στροφών είναι οι τελευταίες δαγκάνες Hypure της Brembo σε δίσκους 330mm και μπορούν προαιρετικά να αναβαθμιστούν σε εκδόσεις «Pro» με δίσκους 338,5mm ή σε πακέτο Pro+ με δαγκάνες Brembo GP4.

Πολλά προαιρετικά έξτρα

Αυτά περιλαμβάνουν καταγραφή δεδομένων αγωνιστικού τύπου, ζάντες από ανθρακονήματα για την αντικατάσταση των εργοστασιακών σφυρήλατων κραμάτων και μια σειρά από ανθρακονήματα, όπως η ουρά, τα φτερά, τα πτερύγια και τα καλύμματα φρένων.

Αλλά το κύριο έξτρα στοιχείο είναι φυσικά η εξάτμιση της Akrapovič, καθόσον η τοποθέτησή της συνεπάγεται με αύξηση ισχύος κατά 17 ολόκληρα άλογα (σύνολο 232)!

Περισσότερα τα άλογα, λιγότερα τα κυβικά

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale της μοτοσικλέτας του 2026 είναι 105cc λιγότερα από το προηγούμενο V4 R, κάτι που σημαίνει πως από τα 1103 πήγε στα 998 προκειμένου να καλύψει το όριο χωρητικότητας που ορίζουν οι κανονισμοί του WSBΚ.

Η μείωση έγινε χάρη σε μια μικρότερη διαδρομή (48,4mm έναντι 53,5mm) σε συνδυασμό με διάμετρο εμβόλου 81mm, δηλαδή ίδιες τιμές με αυτές που χρησιμοποιούνται από τη μοτοσικλέτα του MotoGP! Η τελική των 330 χλμ/ώρα που μπορεί να δει στο ταχύμετρο ο αναβάτης μάλλον είναι η υψηλότερη σε μοτοσικλέτα παραγωγής σήμερα, αν και οι απόψεις διίστανται.

Το 1999 οι μέγιστες ταχύτητες έγιναν κάπως αμφιλεγόμενες μετά τη θρυλική «συμφωνία κυρίων» μεταξύ των περισσότερων κατασκευαστών στον κόσμο για τον περιορισμό της τελικής των μοντέλων τους στα 300 χλμ/ώρα. Όμως, ορισμένοι δεν σεβάστηκαν

αυτό το αυτοεπιβαλλόμενο όριο και έφεραν στο φως κάποια μοντέλα που τα ξεπερνούν. Όπως για παράδειγμα το F4 RR 312 της MV Agusta, το Suzuki Hayabusa, το S1000RR της BMW και το Kawasaki Ninja H2.

Τιμή "πάρε κόσμε"

Το νέο Panigale V4 R φαντάζει ήδη σαν ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο της επόμενης χρονιάς και χάρη στο ανώτατο όριο τιμής των 44.000€ για τις μοτοσικλέτες που μπορούν να πάρουν έγκριση για συμμετοχή στο WSBK, θα είναι κάτι σαν ευκαιρία για το επίπεδο τεχνολογίας και απόδοσης που διαθέτει. Η μοτοσικλέτα θα φτάσει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες το Νοέμβριο του 2025. Προλάβετε.