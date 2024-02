Με τους πρωταθλητές στην κορυφή και σε πολύ καλή φόρμα ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές στη Μαλαισία.

Η Ducati έδειξε απόλυτη κυριαρχία στις δοκιμές του MotoGP, με το 3ήμερο στη Μαλαισία να ολοκληρώνεται στην πίστα της Σεπάνγκ. Ο Πέκο Μπάνια της εργοστασιακής ομάδα έκλεισε τις δοκιμές με εντυπωσιακό τρόπο, σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα. Ο Μάρκ Μάρκεθ, στη δεύτερη εμφάνισή του ως αναβάτης της Gresini Ducati, κατέλαβε την έκτη θέση, αποδεικνύοντας την γρήγορη προσαρμογή του στην ομάδα, με μόλις έξι δέκατα του δευτερολέπτου να τον χωρίζουν από τον πρωτοπόρο Ιταλό.

Οι Ducati κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις, με τον Χόρχε Μάρτιν από την Pramac και τον Ενέα Μπαστιανίνι να ακολουθούν τον Μπάνια, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή των Ducati στις δοκιμές. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia αποτέλεσε την εξαίρεση στην κυριαρχία της Ducati, κατακτώντας την πέμπτη θέση και δείχνοντας ότι η Aprilia έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί ακόμη και τις πιο ισχυρές ομάδες.

The end! Very happy w the first test of the season, good speed and even better pace! Let's have some days of rest and back at the action at the Qatar test! Ciaoooo 🤟 pic.twitter.com/GO0DGYqfq5