Ο Μάρκο Μπετζέκι πέρασε τον Πέκο Μπανάια και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το Grand Prix Αυστραλίας στο Phillip Island ολοκληρώθηκε με μεγάλο νικητή τον Ραούλ Φερνάντεθ και την Aprilia να πρωταγωνιστεί. Τα πρωταθλήματα μπορεί να έχουν κριθεί, ωστόσο υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον. Ο Άλεξ Μάρκεθ βρίσκεται μια ανάσα από τη μαθηματική εξασφάλιση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα, αλλά για την 3η θέση έχουμε μάχη, καθώς ο Μάρκο Μπετζέκι μόλις προσπέρασε τον Πέκο Μπανάια και η φόρμα στους τελευταίους αγώνες δείχνει ότι το πλεονέκτημα βρίσκεταο σαφώς στην πλευρά του «Μπεζ».

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών