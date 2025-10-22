Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως μπορούσε να έχει καλύτερη στρατηγική στον αγώνα του Τέξας, καθώς δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το βάθρο.

Το Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1 για το 2025 άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός εκκίνησε τον αγώνα από την 5η θέση και τερμάτισε 4ος, πίσω από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Η θέση εκκίνησής του θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αν δεν είχε κάνει λάθος στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 που του κόστισε ακόμη και τη 2η θέση.

Ένα θετικό αποτέλεσμα συνολικά

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος. Ο λόγος δεν ήταν όμως η θέση την οποία κατέκτησε, αλλά για το γεγονός πως συνεχίζει να εναρμονίζεται με την SF-25.

«Νιώθω ότι έχω αρχίσει επιτέλους να βρίσκω πλήρως τον ρυθμό μου με το μονοθέσιο. Πιστεύω πως μπορούμε να βγάλουμε κι άλλη απόδοση, ειδικά από τη δική μου πλευρά, γιατί οι κατατακτήριες δεν ήταν τόσο καλές όσο περίμενα, και η εκκίνηση επίσης δεν ήταν ιδανική. Υπάρχουν πάντα τομείς προς βελτίωση, αλλά τα θετικά είναι σαφή. Ελπίζω να έχουμε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο στο Μεξικό», δήλωσε ο Χάμιλτον.

Πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου στο Τέξας, ο Βρετανός είχε δηλώσει πως θα αφοσιώσει το τελευταίο μέρος της σεζόν σε δοκιμές για το 2026.

Απογοήτευση με τη στρατηγική της Ferrari

Παρά τη δυνατή του εμφάνιση, ο Χάμιλτον τόνισε ότι η στρατηγική της ομάδας τον άφησε εκτός μάχης για το βάθρο, με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο και να μείνει μακριά από την κορυφή.

«Μετά τα FP1, για κάποιο λόγο πήγαμε προς λάθος κατεύθυνση με το set-up και δεν είχα πια τον ρυθμό που είχα στην πρώτη περίοδο. Η στρατηγική με άφησε εκτός μάχης για το βάθρο. Κατέληξα περίπου δέκα δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ, και αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά θετικά να κρατήσουμε. Πήραμε καλούς βαθμούς, ήμασταν κοντά, αλλά ακόμη μακριά από εκεί που θέλουμε να είμαστε», ανέφερε.

