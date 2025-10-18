Ο Ιταλός συνάντησε φτερωτά εμπόδια στην εκκίνηση του αγώνα στο Phillip Island, αλλά κατέκτησε τη νίκη χωρίς συνέπειες.

Ο Μάρκο Μπετζέκι ξεκίνησε το σπριντ του GP Αυστραλίας με έναν απρόσμενο αντίπαλο: έναν γλάρο. Καθώς οι αναβάτες του MotoGP ξεκινούσαν για τον γύρο προθέρμανσης, ένα σμήνος από γλάρους που είχε μαζευτεί στην ευθεία εκκίνησης–τερματισμού πετάχτηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα ο Ιταλός να χτυπήσει έναν από αυτούς στο μπροστινό μέρος της Aprilia του.

Ο γλάρος εγκλωβίστηκε για λίγο στο φέρινγκ, προκαλώντας αναστάτωση στον αναβάτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «φοβήθηκε αρκετά» πως μπορεί να έχει πάθει ζημιά η μοτοσικλέτα. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπετζέκι συνέχισε κανονικά και όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά κατέκτησε μια καθαρή και εντυπωσιακή νίκη, χαρίζοντας στην Aprilia το 1-2 του αγώνα, μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεζ.

«Όταν ξεκίνησα τον γύρο προθέρμανσης, πέταξαν κι εκείνοι μαζί μου. Για λίγο δεν ήξερα τι να κάνω, προσπαθούσα απλώς να προστατευτώ. Μετά φοβήθηκα μήπως έχει σπάσει κάτι, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Λυπάμαι για τον γλάρο, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», είπε γελώντας μετά τον τερματισμό.

Ο Ιταλός, που είχε τιμωρηθεί με διπλό long lap penalty λόγω της σύγκρουσης με τον Μαρκ Μάρκεθ στον προηγούμενο αγώνα, συνέχισε τη φετινή του φόρμα με δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε sprint. Με ρυθμό που δύσκολα αμφισβητείται, ο Μπετζέκι δείχνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αν και ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους ενόψει της Κυριακής.

«Θέλω απλώς να κάνω έναν καλό αγώνα. Αν είμαι στη δεκάδα, θα είμαι χαρούμενος. Αν βρεθώ στην πεντάδα, ακόμη καλύτερα», σχολίασε με το γνωστό του χαμόγελο.