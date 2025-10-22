Yamaha NMAX 155 TECH MAX: Ηλεκτρική μετάδοση και κορυφαία τεχνολογία στην πόλη

Η νέα γενιά του Sport Scooter των 155 κ.εκ. υιοθετεί την πρωτοποριακή τεχνολογία YECVT και αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα, φέρνοντας δωρεάν πλοήγηση Garmin και πλούσιο εξοπλισμό Tech MAX.

Η Yamaha συνεχίζει να επενδύει στην άκρως επιτυχημένη σειρά Sport Scooter MAX, παρουσιάζοντας το NMAX 155 Tech MAX για το 2026. Το δυναμικό scooter έρχεται αναβαθμισμένο με κορυφαίες προδιαγραφές και μία σημαντική καινοτομία στο σύστημα μετάδοσης, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στην κατηγορία των 150 κ.εκ.

Η καινοτομία της ηλεκτρικής μετάδοσης (YECVT)

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο μοντέλο του 2026 βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος κίνησης. Το νέο NMAX 155 Tech MAX επωφελείται από τη μοναδική τεχνολογία YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission). Αυτή η ηλεκτρική, συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση προσθέτει μια νέα διάσταση στην οδηγική εμπειρία, προσφέροντας ισχυρότερη και πιο ομαλή απόδοση σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Συνδυάζοντας τη νέα μετάδοση με τον αποδοτικό κινητήρα 155 κ.εκ., ο οποίος χρησιμοποιεί το σύστημα VVA (Variable Valve Actuation) για βέλτιστη απόδοση σε όλες τις στροφές, το NMAX 155 Tech MAX απευθύνεται κυρίως σε αναβάτες με δίπλωμα Α1 που αναζητούν το επόμενο βήμα από τα 125 κ.εκ., διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα ευελιξίας του μικρού κυβισμού.

Tech MAX: Premium εξοπλισμός και συνδεσιμότητα

Το NMAX 155 Tech MAX διατίθεται αποκλειστικά με ένα πακέτο premium προδιαγραφών, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τον πιο απαιτητικό αναβάτη.

Στο κέντρο του cockpit βρίσκεται η οθόνη TFT 4,2 ιντσών, η οποία παρέχει πλήρη συνδεσιμότητα με smartphone. Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι αναβάτες έχουν πλέον πρόσβαση στη δωρεάν πλοήγηση της Garmin, κάνοντας τις μετακινήσεις στην πόλη και τις εκδρομές πιο εύκολες από ποτέ.

Ο πολυτελής χαρακτήρας του μοντέλου τονίζεται από τη δερμάτινη σέλα, ενώ οπτικά, το Tech MAX ξεχωρίζει με τα ειδικά χρώματα Crystal Graphite ή Midnight Black.

Πλαίσιο, ασφάλεια και λειτουργικότητα

Το NMAX 155 Tech MAX είναι κατασκευασμένο γύρω από ένα compact πλαίσιο που προσφέρει υψηλή σταθερότητα και ευελιξία στην πυκνή κίνηση της πόλης.

Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ABS και Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS) στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια σε ολισθηρές επιφάνειες. Η άνεση και το κράτημα βελτιώνονται μέσω της βελτιστοποιημένης ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει δύο πίσω αμορτισέρ με μακρύτερη διαδρομή και βελτιωμένη ρύθμιση βαλβίδων. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα εμπρός και πίσω.

Η λειτουργικότητα παραμένει βασική προτεραιότητα. Ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα το κράνος ή τα ψώνια. Επιπλέον, υπάρχουν δύο μπροστινές θήκες, με τη μία να διαθέτει αδιάβροχο καπάκι και θύρα φόρτισης USB-C, ιδανική για το smartphone.

Ο πλήρης φωτισμός LED ενισχύει την ασφάλεια και προσδίδει φουτουριστική εμφάνιση. Τα διπλά φώτα θέσης και οι κάθετα τοποθετημένοι προβολείς LED παρέχουν ισχυρή δέσμη, ενώ τα ενσωματωμένα λεπτά πίσω φλας και το compact πίσω φως ολοκληρώνουν το σπορ και σύγχρονο στυλ του scooter.