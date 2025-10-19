Με εκπληκτικό ρυθμό και εκμεταλλευόμενος την ποινή του Μπετζέκι, ο αναβάτης της Trackhouse Aprilia πήρε μια μεγάλη νίκη στο Phillip Island.

Το Grand Prix Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μάς έδωσε έναν ολοκαίνουργιο νικητή, στο πρόσωπο του Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Trackhouse Aprilia μπορεί να «κληρονόμησε» την πρωτιά από τον Μάρκο Μπετζέκι, όταν ο Ιταλός εξέτισε την ποινή του, σε όλο τον αγώνα οδήγησε πολύ γρήγορα και δεν άφησε σε κανέναν από τους αντιπάλους του το περιθώριο να τον αμφισβητήσουν, φτάνοντας στην πρώτη νίκη της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την GP25 της VR46 πήρε μια εντυπωσιακή 2η θέση, σβήνοντας έτσι την «ανορθογραφία» του Σπριντ του Σαββάτου, όπου δεν υπήρχε μοτοσικλέτα της Ducati μέσα στην πρώτη 3άδα. Ο Ιταλός παρότι ξεκίνησε αρκετά πίσω, είχε την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα να κερδίσει θέσεις και να φτάσει μέχρι τόσο ψηλά.

Η ποινή του διπλού long lap αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Μάρκο Μπετζέκι στην προσπάθειά του να πάρει τη νίκη, και ο αναβάτης της Aprilia το μόνο που κατάφερε ήταν να φτάσει μέχρι την 3η θέση. Παρότι ξεκίνησε καλά και πήρε την πρωτοπορία στους πρώτους γύρους, μετά την ποινή έπεσε πολύ πίσω και ακόμα και ο τρομερός ρυθμός του δεν ήταν αρκετός για να τον φέρει ψηλότερα.

Ο Άλεξ Μάρκεθ με τη μοτοσικλέτα της Gresini έδωσε αρκετές μάχες και πήρε τελικά την 4η θέση. Ήταν ο μοναδικός Μάρκεθ που έτρεξε στην Αυστραλία καθώς ο Μαρκ αναρρώνει από την επέμβαση στον ώμο. Μάχες έδωσε και ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ, ο οποίος πήρε τελικά την 5η θέση. Ακολούθησαν οι Μαρίνι, Ρινς, Μπίντερ, Μπαστιανίνι και Πολ Εσπαργκαρό.

Πολύ κακό αγώνα είχε ο poleman Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος δεν μπόρεσε μετουσιώσει την εκπληκτική εμφάνιση των κατατακτήριων σε κάτι καλύτερο από την 11η θέση. Ακόμα χειρότερο αγώνα έκανε ο Πέκο Μπανάια, που είχε πτώση και εκγκατέλειψε.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Μαλαισίας και να έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο 24-26 Οκτωβρίου.

