Το «θηρίο» της Ducati ήταν ταχύτατος στην αγαπημένη του πίστα και άφησε πίσω του τον Χόρχε Μαρτίν.

Στη δεύτερη ημέρα των χειμερινών δοκιμών του MotoGP στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας, ο αναβάτης της Ducati, Ενέα Μπαστιανίνι, κατέρριψε το ρεκόρ γύρου της πίστας. Ο Μπαστιανίνι, ο οποίος είχε μια δύσκολη χρονιά το 2023 με αρκετούς τραυματισμούς, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί καλύτερα στην Ducati του 2024 από ό,τι στην περσινή. Κατάφερε να ανέβει στην κορυφή των χρόνων την τελευταία ώρα των δοκιμών της ημέρας, σημειώνοντας το 1:57.134 δευτερόλεπτα. Η Ducati επικεντρώθηκε στην αεροδυναμική την Τετάρτη, αλλά συνέχισε να επιδεικνύει τη δύναμη της νέας της μοτοσικλέτας για το 2024.

Ο Χόρχε Μαρτίν (Pramac Ducati), που είχε τον ταχύτερο χρόνο την πρώτη ημέρα και διατήρησε την πρωτοπορία για το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης, είχε σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ πίστας του Πέκο Μπανάια ήδη από την πρώτη ώρα. Τελικά όμως ολοκλήρωσε την ημέρα στη 2η θέση.

Άλλοι αναβάτες όπως ο Μπραντ Μπίντερ (KTM), ο Αλέιξ Εσπαργκαρό (Aprilia) και ο ίδιος ο Πέκο Μπανάια κατάφεραν επίσης να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ της πίστας. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati) ήταν ο ταχύτερος μεταξύ αυτών που οδηγούσαν την περσινή Ducati GP23, ενώ ο ρούκι Πέδρο Ακόστα (GasGas) έκανε ξανά εντύπωση καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση.

Για πρώτη φορά, όλοι οι κατασκευαστές έσπασαν το φράγμα του 1 λεπτού και 58 δευτερολέπτων στη μαλαισιανή πίστα, κάτι που μέχρι τώρα είχαν καταφέρει μόνο οι αναβάτες της Ducati, με τον Τζοάν Μιρ (Honda) και τον Φάμπιο Κουαρταράρο (Yamaha) να είναι οι ταχύτεροι για τις αντίστοιχες μάρκες τους με χρόνους 1:57.8.

Οι δοκιμές στη Σεπάνγκ θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 8/2, πριν ομάδες και αναβάτες του MotoGP μεταβούν στο Κατάρ για τις τελευταίες δοκιμές στις 19-20 Φεβρουαρίου.

Οι χρόνοι της Τετάρτης 7/2