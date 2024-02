Στην πρώτη ημέρα των τριήμερων δοκιμών του MotoGP στη Σεπάνγκ, ο Χόρχε Μαρτίν πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τον ρούκι Πέδρο Ακόστα.

Ομάδες και αναβάτες συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 6/2 στη Σεπάνγκ, που σηματοδότησε την πρώτη επίσημη ημέρα δοκιμών της σεζόν, με την απουσία του νεοεισερχόμενου στην Pramac Ducati, Φράνκο Μορμπιντέλι, μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια δοκιμών με μοτοσικλέτα παραγωγής στο Πορτιμάο.

Ο ομόσταβλος του Μορμπιντέλι, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Πέκο Μπανάια στην περσινή κούρσα τίτλου, ήταν άνετα πρώτος για το μεγαλύτερο μέρος της δράσης της ημέρας, ως ο μόνος αναβάτης που κατάφερε να κατέβει κάτω από το 1:58. Ο χρόνος του (1:57. 951) απέχει λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο από το ρεκόρ γύρου MotoGP στην πίστα, που ανήκει στον Μπανάια.

Ο Ακόστα συνέχισε την εντυπωσιακή του εκκίνηση στο MotoGP τερματίζοντας δεύτερος. Η θέση του νεαρού Ισπανού της GASGAS Tech3 πιθανόν να βοηθήθηκε από το γεγονός ότι είχε συμμετάσχει στο shakedown στην ίδια πίστα νωρίτερα αυτό τον μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τον αναβάτη της Yamaha, Φάμπιο Κουαρταράρο, που βρέθηκε μόλις 0.008 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ακόστα, στην τρίτη θέση.

Ο νέος αναβάτης της VR46 Ducati, Φάμπιο Ντι Τζαναντόνιο, οδήγησε την πρώτη από τις περσινές Ducati GP23 (σε αντίθεση με τις μοτοσικλέτες του 2024 που χρησιμοποιούνται από την εργοστασιακή ομάδα και την Pramac) στην τέταρτη θέση, με τους τρεις συναδέλφους του που έχουν τις ίδιες μοτοσικλέτες να βρίσκονται επίσης μέσα στην πρώτη 10άδα.

Ο Άλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati) τερμάτισε στην έβδομη θέση, ο Μάρκο Μπετζέκι (VR46 Ducati) στην όγδοη και ο Μαρκ Μάρκεθ (Gresini Ducati) πήρε την ένατη θέση. Ο νεότερος Μάρκεζ και ο Μπετσέκι είχαν πτώσεις, ενώ ο μεγαλύτερος Μάρκεζ είχε τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν το ξεκίνημα της ημέρας του.

Όπως και στις προηγούμενες δοκιμές, ο Ζοάν Ζάρκο ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Honda στη δέκατη θέση. Ο νέος αναβάτης της Honda, Λούκα Μαρίνι, δήλωσε ότι η νέα RC213V αξιοποιείται μόνο «περίπου στο 60%», αλλά εκτίμησε ότι εκείνος και οι υπόλοιποι αναβάτες της Honda έχουν πλέον καταλήξει στην προδιαγραφή κινητήρα για τη σεζόν.

Ο πρωταθλητής Πέκο Μπανιάια άρχισε την ημέρα με μια πτώση στον πρώτο του γύρο, και τελικά τερμάτισε στη δέκατη έκτη θέση - 11 θέσεις πίσω από τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος πήρε την ενθαρρυντική 5η θέση με την εργοστασιακή Lenovo Ducati.

Ο αναβάτης της Trackhouse Aprilia, Ραούλ Φερνάντεθ, είχε μια άσχημη πτώση λίγο μετά τον Μπανιάια, με τη μοτοσικλέτα του να τυλίγεται στις φλόγες ως αποτέλεσμα. Ο Φερνάντεθ, που είχε κάνει μόνο 21 γύρους πριν από αυτό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο κορυφαίος αναβάτης της Aprilia ήταν ο Μαβέρικ Βινιάλες στην έκτη θέση.

Υπήρξαν πτώσεις και για τους Αουγκούστο Φερνάντεθ (Tech3 GasGas) και Τζακ Μίλερ (KTM). Ο Μίλερ ακόμη αναρρώνει από ένα σπασμένο σκαφοειδές που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης σε motocross την προηγούμενη περίοδο, αλλά λέει ότι δεν περιορίζεται από τον τραυματισμό.

Οι αναβάτες θα συνεχίσουν για άλλες δύο ημέρες στη Σεπάνγκ και στη συνέχεια θα έχουν δοκιμαστικές ημέρες δύο ημερών στο Λουσέιλ πριν από τον πρώτο αγώνα της σεζόν, το Grand Prix του Κατάρ.

Οι χρόνοι της πρώτης ημέρας

