Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος αγώνας του Σουμάχερ με τα κόκκινα της Ferrari (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Μία ακόμη συγκινητική ημέρα περιμένει τους φίλους της Scuderia Ferrari στ σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αντιθέτως, για το στρατόπεδο της McLaren, δεν περιλαμβάνει τις καλύτερες αναμνήσεις. Στον κόσμο του MotoGP, θυμόμαστε τι έχει συμβεί επί αυστραλιανού εδάφους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1989, οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ συγκρούστηκαν στο Grand Prix Ιαπωνίας, σε μια μεγάλη μονομαχία για την πρωτοπορία του αγώνα. Η επαφή ήρθε έπειτα από επίθεση του Βραζιλιάνου στο τελευταίο σικέιν, με τον teammate του να στρίβει σαν να μην υπήρχε εκεί. Ο Προστ εν τέλει εγκατέλειψε, ενώ ο Σένα έβαλε ξανά μπροστά τον κινητήρα με τη βοήθεια των ανθρώπων της πίστας και συνέχισε. Ο Σένα πήρε τη νίκη αλλά αποκλείστηκε λίγο αργότερα από τα τελικά αποτελέσματα, λόγω συντόμευσης της πίστας κατά την επιστροφή του στον αγώνα. Αυτό το συμβάν είναι μέχρι και σήμερα αντικείμενο συζήτησης, με πολλούς να αμφισβητούν τις τότε αποφάσεις της FIA. Η εξέλιξη αυτή έφερε τον Αλεσάντρο Νανίνι της Benetton στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους δύο οδηγούς της Williams, Ρικάρντο Πατρέζε και Τιερί Μπουτσέν. Αυτή ήταν η μοναδική νίκη του Νανίνι στην F1.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Grand Prix Ειρηνικού, στον τελευταίο αγώνα F1 που έλαβε χώρα στην πίστα της Οκαγιάμα. Ο «Σούμι» εκκίνησε από την τρίτη θέση και εν τέλει πήρε τη νίκη, κατακτώντας έτσι και μαθηματικά τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του. Στη δεύτερη και την τρίτη θέση τερμάτισαν οι Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Ντέιμον Χιλ, αμφότεροι οδηγοί της Williams.

la prima gara del @SUPERGT_JP si svolgerà sul circuito di Okayama che nel 1994/1995 aveva ospitato la F1 (Gp del Pacifico, Aida). In questa pista @schumacher vinse il suo 2° titolo mondiale 23 anni fa.#KeepFightingMichael pic.twitter.com/jW44aB1tF0 April 5, 2018

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Αρχικά, ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix Βραζιλίας και εξασφάλισε το δεύτερο και τελευταίο τίτλο της καριέρας του, πάλι με τη Renault. Επιπλέον, ο Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε τέταρτος στο.... πρώτο «αντίο» του στη Formula 1. Αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση με τα χρώματα της Ferrari, καθώς το 2010 επέστρεψε με τη Mercedes. Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο Φελίπε Μάσα.

Σαν σήμερα το 2017, οι Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ έδωσαν ακόμη μία παράσταση, με πεδίο μάχης το Circuit of the Americas για το GP ΗΠΑ. Ο Γερμανός πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, όμως ο Βρετανός της Mercedes τον πέρασε στον έκτο γύρο και έφτασε σε μία πολύ σημαντική νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Ράικονεν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αυστραλίας για το πρωτάθλημα του MotoGP. O Μαρκ Μάρκεθ έφτασε σε μία ακόμη νίκη, κρατώντας πίσω του τις εργοστασιακές Yamaha των Βαλεντίνο Ρόσι και Μάβερικ Βινιάλες.

Φωτογραφίες: schumacher/Χ