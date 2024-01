Η Νάντια Παντοβάνι κοιτάζει πολύ ψηλά τώρα που έχει τον Ισπανό πολυπρωταθλητή στην ομάδα της.

Η μετακίνηση-σοκ του Μαρκ Μάρκεθ από τη Repsol Honda στην Gresini Racing για το 2024 προκάλεσε... παλιρροϊκά κύματα στο MotoGP. Η πρώτη του εμφάνιση με τη μοτοσικλέτα της Ducati στις δοκιμές της Βαλένθιας έκαναν ακόμα περισσότερο πάταγο, με τον Ισπανό να είναι αμέσως ταχύτατος πάνω στην GP23, τη μοτοσικλέτα δηλαδή με την οποία ο Πέκο Μπανάια κέρδισε φέτος το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

