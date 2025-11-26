Ο Τζον Έλκαν προειδοποιεί για «μη αναστρέψιμη παρακμή» της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο Πρόεδρος της Stellantis ζητά άμεση χαλάρωση των κανονισμών για τους ρύπους: «Χρειαζόμαστε ευελιξία, αλλιώς η Ευρώπη θα χάσει το παιχνίδι»

Η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει πάρει νέα διάσταση, καθώς ο πρόεδρος της Stellantis, Τζον Έλκαν, προειδοποίησε ότι η ήπειρος βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μιας «μη αναστρέψιμης παρακμής» εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επανεξετάσει άμεσα τις πολιτικές της για τις εκπομπές CO₂.

Μιλώντας στο Τορίνο, στην εκδήλωση για την έναρξη παραγωγής της νέας υβριδικής έκδοσης του Fiat 500, ο Έλκαν έκανε σαφές ότι η αγορά δεν μπορεί να ακολουθήσει τους σημερινούς ρυθμούς μετάβασης.

«Υπάρχει κι άλλος δρόμος για να μειώσουμε τις εκπομπές στην Ευρώπη με τρόπο εποικοδομητικό και συμφωνημένο, αποκαθιστώντας την ανάπτυξη που έχουμε χάσει και ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ζητά η αυτοκινητοβιομηχανία από την ΕΕ

Στο πλαίσιο της προσεχούς επαναξιολόγησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις εκπομπές -που ανακοινώνεται στις 10 Δεκεμβρίου- οι κατασκευαστές έχουν προτείνει ένα σύνολο μέτρων μεγαλύτερης ευελιξίας:

Διατήρηση plug-in υβριδικών, range extenders και εναλλακτικών καυσίμων μετά το 2035

«Εξομάλυνση» των στόχων του 2030 σε βάθος χρόνου και όχι ως σταθερό ορόσημο

Δημιουργία ενός ευρείας κλίμακας προγράμματος απόσυρσης

Ειδική ρύθμιση που θα ευνοεί την παραγωγή μικρών και προσιτών αυτοκινήτων

Η κοινή θέση της βιομηχανίας είναι σαφής: η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την παραγωγική της βάση σε μια περίοδο που οι πωλήσεις EV παραμένουν χαμηλότερες των προσδοκιών και οι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύονται ταχύτερα από ποτέ.

Ανησυχία και από τα εργατικά σωματεία

Τους φόβους της Stellantis συμμερίζονται και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Ο Τζιανλούκα Φίκο της UILM προειδοποίησε πως η Ευρώπη πρέπει να τροποποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο «πριν να είναι πολύ αργά», ώστε να προστατευθούν η παραγωγή και οι θέσεις εργασίας.

Ήδη από τις αρχές της χρονιάς, στελέχη της Stellantis είχαν προειδοποιήσει ότι οι αυστηροί στόχοι CO₂ και οι πιθανές μεγάλες χρηματικές ποινές θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κλείσιμο εργοστασίων.

Ένας κλάδος που βρίσκεται σε σταυροδρόμι

Οι ταξινομήσεις στην Ευρώπη παραμένουν στάσιμες στα περίπου 13 εκατ. αυτοκίνητα το 2024, από 15,8 εκατ. πριν την πανδημία. Ταυτόχρονα, η αγορά γίνεται όλο και πιο περίπλοκη: οι νέες τεχνολογίες EV απαιτούν τεράστιες επενδύσεις, οι τιμές ανεβαίνουν και οι καταναλωτές, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, στρέφονται ξανά στα υβριδικά.

Η προειδοποίηση της Stellantis δεν είναι απλώς ένα πολιτικό μήνυμα· είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η ταχύτητα της μετάβασης, πριν ο κλάδος βρεθεί αντιμέτωπος με προβλήματα που δεν θα λύνονται εύκολα.