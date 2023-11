Στην ανεπίσημη πρώτη ημέρα της σεζόν του 2024 ο Μαρκ Μάρκεθ έστειλε ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους του.

Δύο ημέρες μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς για το MotoGP, στην ίδια πίστα που κρίθηκε ο τίτλος του 2023, στη Βαλένθια, οι αναβάτες ξανασυγκεντρώθηκαν για τελευταία φορά φέτος. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, οι ομάδες πραγματοποίησαν μία ημέρα δοκιμών για να πάρουν την πρώτη εικόνα από τα πράγματα που ετοιμάζουν για το 2024.

Η Τρίτη στη Βαλένθια ήταν μια ημέρα με πολλές πρωτιές. Πρώτον και κυριότερον, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το ντεμπούτο του με την Ducati GP23 της Gresini Racing, την οποία θα οδηγεί του χρόνου. Στη θέση που άφησε κενή στη Repsol Honda είδαμε για πρώτη φορά τον Λούκα Μαρίνι. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έκανε επίσης ντεμπούτο με μοτοσικλέτα της Ducati για λογαριασμό της Prima Pramac Racing, στη θέση του Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος μετακόμισε στην LCR Honda και οδήγησε για πρώτη φορά την RC213V. Ο Άλεξ Ρινς ανέβηκε στην εργοστασιακή Yamaha M1 και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο οδήγησε την ίδια μοτοσικλέτα που οδηγούσε όλη τη χρονιά, απλώς για λογαριασμό άλλης ομάδας, της VR46 Ducati. Τέλος ο ρούκι Πέντρο Ακόστα έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP με την RC16 της ΚΤΜ στα χρώματα της νέας του ομάδας, της Tech3 GasGas.

Ο καιρός στη Βαλένθια ήταν πολύ καλός και για όλες τις ομάδες και τους αναβάτες ήταν μια πολύ παραγωγική ημέρα. Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ και τον Μάρκο Μπετζέκι της VR46. Ο Βινιάλες ήταν και ο πιο δραστήριος αναβάτης της ημέρας με 86 γύρους, απόσταση που αντιστοιχεί σε περισσότερα από τρία grand prix.

Όλα τα βλέμματα όμως στο σιρκουί Ρικάρντο Τόρμο ήταν στραμμένα στη μαύρη Ducati GP23 με τις κόκκινες πινελιές που οδηγούσε ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός έδειξε να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στο νέο του περιβάλλον και σχεδόν αμέσως, μετά από μόλις 6 γύρους, άρχισε να σημειώνει ανταγωνιστικούς χρόνους. Στο τέλος της ημέρας πέτυχε τον 4ο καλύτερο χρόνο, μόνο 0,171 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο, και συμπλήρωσε συνολικά 49 γύρους.

Η εμφάνιση αυτή του Μ. Μάρκεθ δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολούθησαν τις δοκιμές και δείχνει ότι ο Ισπανός πολυπρωταθλητής βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τη νέα σεζόν. Οι επόμενες επίσημες δοκιμές του MotoGP θα πραγματοποιηθούν στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας στις αρχές του Φεβρουαρίου.

