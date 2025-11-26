Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1 εξηγεί γιατί ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι πρέπει να ανησυχούν στη μάχη τίτλου του 2025.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ γνωρίζει καλά τι σημαίνει να έχεις απέναντί σου έναν οδηγό που δεν σταματά να βελτιώνεται όταν ήδη βρίσκεται στην κορυφή. Και μιλώντας στο podcast «Beyond the Grid», ο Γερμανός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε γιατί ο Μαξ Φερστάπεν αποτελεί αυτήν τη στιγμή τον πιο επικίνδυνο αντίπαλο για τη McLaren, ακόμη και σε μια χρονιά όπου η Red Bull δεν έχει το ταχύτερο μονοθέσιο.

«Το τρομακτικό με τον Μαξ είναι ότι γίνεται καλύτερος. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός, αλλά συνεχίζει να βελτιώνεται, παραμένει πεινασμένος και εξακολουθεί να θέλει να μαθαίνει. Δουλεύει πολύ σκληρά παρασκηνιακά, κι αυτό είναι που τον κάνει τόσο δυνατό. Φυσικά έχει πολύ ταλέντο, αλλά το κλειδί είναι το μυαλό του», είπε ο Φέτελ.

All in 👊 Outstanding performance @redbullracing, really proud of everyone 🙌 pic.twitter.com/T3sXA1xXGl — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 23, 2025

Ο Γερμανός στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία του Φερστάπεν, θεωρώντας τη το στοιχείο που τον ξεχωρίζει στην πίεση των κρίσιμων στιγμών: «Σε καταστάσεις που μετρούν, κρατάει το κεφάλι του καθαρό. Σχεδόν ποτέ δεν κάνει λάθος. Νιώθει την πίεση -όλοι τη νιώθουμε- αλλά καταφέρνει να βρει χώρο στο μυαλό του για να την αφήσει στην άκρη και να επικεντρωθεί στο τι έχει σημασία».

Η μεγάλη αντεπίθεση

Μετά το ολλανδικό GP, ο Φερστάπεν έχει «ροκανίσει» 104 βαθμούς από τον Πιάστρι, με τους δύο οδηγούς να ισοβαθμούν πλέον και να βρίσκονται 24 βαθμούς πίσω από τον Νόρις. Για τη McLaren, που δίνει τη μάχη με δύο οδηγούς χωρίς εμπειρία στην διεκδίκηση τίτλων, η παρουσία ενός ψυχρά αποτελεσματικού Φερστάπεν πίσω τους μοιάζει με όλο και μεγαλύτερη απειλή.

Όπως είπε ο Φέτελ, αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει στον Φερστάπεν πλεονέκτημα στη μάχη του 2025: «Φυσικά και νιώθει λιγότερη πίεση. Έχει ήδη κερδίσει πρωταθλήματα. Για μένα, η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε με τον πρώτο τίτλο, όπως με την πρώτη νίκη. Πας από το “μπορώ άραγε να το κάνω;” στο “ναι, μπορώ”. Από εκεί και πέρα, θες κι άλλο».