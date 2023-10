Η «σεισμική δόνηση» που ξεκίνησε με την αποχώρηση του Μάρκεθ από τη Honda ολοκληρώθηκε με την ένταξή του στην Gresini.

Το τελευταίο επεισόδιο που απασχολεί τον τελευταίο καιρό το MotoGP -περισσότερο ακόμα κι από τη μάχη του τίτλου- παίχτηκε την Πέμπτη στην Ιδονησία. Μία ημέρα προτού ξεκινήσει η δράση για το GP Ινδονησίας, η Gresini Racing ανακοίνωσε ότι ο Μαρκ Μάρκεθ εντάσσεται στο δυναμικό της και θα τρέχει με τα χρώματά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024.

Η ανακοίνωση αυτή ήταν απλώς θέμα χρόνου, μετά την ανακοίνωση της Honda πριν από μερικές ημέρες ότι χωρίζουν οι δρόμοι της με τον Μαρκ Μάρκεθ, ύστερα από 11 χρόνια συμπόρευσης. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής του χρόνου θα οδηγεί τη φετινή μοτοσικλέτα της Ducati (που του χρόνου θα είναι περσινή), δίπλα στο μικρό αδελφό του, τον Άλεξ Μάρκεθ.

IT IS OFFICIAL: @marcmarquez93 JOINS TEAM GRESINI MOTOGP #GresiniFamily pic.twitter.com/BUyfsXacze

Ο Μαρκ Μάρκεθ δήλωσε για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του: «Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση. Δεν ήταν εύκολη απόφαση γιατί είναι μια μεγάλη αλλαγή από κάθε άποψη. Αλλά μερικές φορές στη ζωή, είναι σημαντικό να βγεις από το comfort zone για να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι. Ξέρω ότι θα πρέπει να προσαρμόσω το οδηγικό μου στιλ οδήγησης σε μερικά πράγματα και δεν θα είναι εύκολο. Αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι όλη η ομάδα της Gresini θα με βοηθήσει πολύ. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ομάδα και να αρχίσω να δουλεύω μαζί της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Nadia, τον Carlo και τον Michele για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που μου έδειξαν».



Η Νάντια Παντοβάνι, Ιδιοκτήτης της Gresini Racing Team και χήρα του αείμνηστου Φάουστο Γκρεσίνι είπε: «Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την οικογένεια Gresini. Το γεγονός ότι ο Μαρκ Μάρκεθ θα αγωνιστεί μαζί μας την ερχόμενη σεζόν είναι απολύτως φανταστικό και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που μπορώ να το επισημοποιήσω. Σε λιγότερο από μια σεζόν ήρθαμε πολύ κοντά με τον αδερφό του και θα υποδεχτούμε τον Marc με τον ίδιο τρόπο, καθώς είμαστε σίγουροι ότι έχει όλες τις δυνατότητες να είναι ανταγωνιστικός πάνω στην GP23 από την αρχή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο για τον επαγγελματισμό του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του».

Brothers reunited! 🤝@alexmarquez73 is ready and waiting for @marcmarquez93 to join him in @GresiniRacing colours! 😎#MotoGP2024 pic.twitter.com/Lviwxj8RQe