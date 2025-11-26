Σαρωτική αναδιάρθρωση στην ομάδα της Formula 1 με τον Άντι Κάουελ να μετακινείται σε άλλο ρόλο και τον Χόρνερ να μένει εκτός κάδρου.

Η Aston Martin F1 ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Άντριαν Νιούι αναλαμβάνει τη θέση του team principal από την επόμενη σεζόν, σε μια από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις στην πρόσφατη ιστορία της ομάδας. Ο θρύλος της αεροδυναμικής, που εντάχθηκε φέτος στο δυναμικό της ως managing technical partner, παίρνει πλέον τα ηνία ολόκληρης της ομάδας σε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς το 2026 η Aston Martin μετατρέπεται σε πλήρη εργοστασιακή ομάδα με κινητήρες Honda.

Οι πληροφορίες που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στο Λας Βέγκας σχετικά με τον Άντι Κάουελ, τον νυν επικεφαλής της ομάδας, και τον Κρίστιαν Χόρνερ επαληθεύτηκαν κατά το ήμισυ. Ο Κάουελ θα έχει νέο ρόλο, αυτόν του chief strategy officer, όπου θα επικεντρωθεί στη διαχείριση της συνεργασίας με τη Honda, αλλά και με τους τεχνολογικούς εταίρους Aramco και Valvoline. Ο Βρετανός ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της κυριαρχίας της Mercedes την προηγούμενη δεκαετία, είχε αναλάβει την ηγεσία της Aston Martin πριν από λιγότερο από έναν χρόνο.

Η εποχή Νιούι

Η άνοδος του Νιούι στη θέση του επικεφαλής έρχεται μετά από μήνες έντονης δραστηριότητας στο παρασκήνιο. Ο Βρετανός μηχανικός δεν περιορίστηκε σε συμβουλευτικό ρόλο: ήδη από την άνοιξη είχε εκφράσει ανοιχτά την άποψή του ότι οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες της Aston Martin χρειάζονταν εκτεταμένες βελτιώσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η κριτική του στο Grand Prix Μονακό, όπου τόνισε πως τα simulation tools της ομάδας υστερούσαν σημαντικά. Λίγους μήνες αργότερα, επτά κορυφαία στελέχη του αεροδυναμικού τμήματος -μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής αεροδυναμικής Έρικ Μπλάντιν- αποχώρησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαφορές στη φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας μεταξύ Νιούι και Κάουελ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την αλλαγή ηγεσίας.

Executive Chairman, Lawrence Stroll, addresses the team at AMRTC today to announce changes to leadership structure ahead of the 2026 season. pic.twitter.com/lrzebjbBOj November 26, 2025

Με τον Νιούι να επιβλέπει ήδη την τεχνική κατεύθυνση, το να αναλάβει και επίσημα τη θέση του team principal μοιάζει με φυσική εξέλιξη για μια Aston Martin που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της πάνω στην πλέον αναγνωρισμένη προσωπικότητα της σύγχρονης Formula 1.

Ο 66χρονος πλέον Νιούι δήλωσε ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση: «Τους τελευταίους εννέα μήνες έχω δει τεράστιο ταλέντο μέσα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αναλάβω αυτόν τον πρόσθετο ρόλο, ώστε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση για το 2026 και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών».

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της ομάδας, ο Νιούι θα συνεχίσει παράλληλα και τα καθήκοντά του ως managing technical partner, επιβλέποντας και το τεχνικό τμήμα.

Και ο Χόρνερ;

Η εξέλιξη αυτή κλείνει οριστικά και το κεφάλαιο Χόρνερ, που για λίγες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης φημολογίας. Μετά από όσα είχαν διαρρεύσει –και αφού ο Κρίστιαν Χόρνερ εμφανίστηκε ως φαβορί για τη θέση– η επιλογή της Aston Martin να στραφεί στον Άντριαν Νιούι δείχνει ότι η ομάδα επέλεξε μια λύση «εσωτερικής συνοχής» αντί για μια εκκωφαντική εξωτερική μεταγραφή.

Ίσως η σχέση Στρολ–Νιούι ήταν εξαρχής προορισμένη να καταλήξει σε αυτή τη μορφή ηγεσίας. Ο Λόρενς Στρολ από την αρχή της εμπλοκής του με την Aston Martin F1 και τις μεγάλες φιλοδοξίες που ποτέ δεν έκρυψε, είναι έτοιμος να βάλει οποιοδήποτε στοίχημα πιστεύει ότι θα οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή.

