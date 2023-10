Ο άσχημος καιρός στο Phillip Island δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του Αγώνα Σπριντ στην αυστραλιανή πίστα.

Οι διοργανωτές του GP Αυστραλίας είχαν στα χέρια τους τις προβλέψεις για τον καιρό του 3ημέρου από την Παρασκευή και με δεδομένο ότι την Κυριακή αναμένονταν πολύ ισχυροί άνεμοι και βροχές αποφάσισαν να μεταφέρουν τον «κυρίως» αγώνα το Σάββατο και να στείλουν το Σπριντ την Κυριακή. Το Σάββατο έκαναν άλλη μία αλλαγή, φέρνοντας όλο το πρόγραμμα της Κυριακής μία ώρα νωρίτερα, με την ελπίδα να προλάβουν το χειρότερο καιρό.

Τα γεγονότα τους δικαίωσαν, καθώς ο αγώνας έγινε κανονικά το Σάββατο, με νικητή τον Ζοάν Ζαρκό, αλλά το Σπριντ δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί την Κυριακή λόγω των καιρικών συνθηκών και ματαιώθηκε.

Οι συνθήκες ήταν δύσκολες από το πρωί και παρότι ο αγώνας της Moto3 έγινε κανονικά με την πίστα όμως να είναι πολύ βρεγμένη, ο αγώνας της Moto2 διακόπηκε με κόκκινη σημαία λίγους γύρους μετά την εκκίνηση, καθώς ο άνεμος είχε δυναμώσει πολύ και έκανε επικίνδυνη την οδήγηση στην πίστα του Phillip Island. Έτσι, ήταν αναμενόμενο ότι περίπου μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξη του Σπριντ, που ήταν στις 13:00 τοπική ώρα, ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί.

Unfortunately, the #TissotSprint has been cancelled due to weather conditions and forecast #AustralianGP 🇦🇺 🛑 pic.twitter.com/AnvOThZBNG