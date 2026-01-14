Το μαραθώνιο Stage που χωρίζεται σε δύο μέρη επεφύλασσε αλλαγές στη γενική κατάταξη του Ράλλυ Ντακάρ 2026, με την Dacia να ανακτά την πρωτοπορία.

Η 10η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ έφερε νέες ανακατατάξεις στη μάχη της γενικής κατάταξης, με τον Ματιέ Σεραντόρι να κατακτά τη νίκη της ημέρας και τον Νασέρ Αλ-Ατίγια της Dacia να ανακτά την πρωτοπορία στο σύνολο του αγώνα.

Η ειδική μήκους 420 χιλιομέτρων γύρω από τη Bisha αποτέλεσε το δεύτερο σκέλος της μαραθώνιας διαδρομής, με τα πληρώματα να ξεκινούν έχοντας συντηρήσει μόνοι τους τα οχήματά τους το προηγούμενο βράδυ, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Κυριαρχία Σεραντόρι στη μαραθώνια ειδική

Ο Σεραντόρι, οδηγώντας το Century CR7 με κινητήρα Audi, βρέθηκε αρχικά δεύτερος πίσω από τον Ματίας Έκστρεμ, όμως η εγκατάλειψη του Σουηδού λίγο πριν το 100ό χιλιόμετρο άνοιξε τον δρόμο για την πρωτοπορία.

Ο Γάλλος δεν κοίταξε πίσω, αυξάνοντας σταθερά τη διαφορά του στο δεύτερο μισό της ειδικής. Παρά ποινή δύο λεπτών για υπέρβαση ταχύτητας, εξασφάλισε τη νίκη με διαφορά 6’12’’, καταγράφοντας μόλις τη δεύτερη νίκη ειδικής τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Century στην ιστορία του Dakar.

Αλ-Ατίγια ξανά επικεφαλής Γενικής Κατάταξης

Ο Αλ-Ατίγια, παρά ποινή 40 δευτερολέπτων, τερμάτισε δεύτερος και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα των αντιπάλων του για να επιστρέψει στην κορυφή της γενικής κατάταξης, αποκτώντας προβάδισμα 12 λεπτών από τον Χενκ Λάτεγκαν.

Αντίθετα, η ημέρα εξελίχθηκε καταστροφικά για τη Ford. Ο Έκστρεμ έχασε πάνω από μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ ο Κάρλος Σάινθ υπέστη σοβαρό πλήγμα με λάθη πλοήγησης και ποινή 15 λεπτών, χάνοντας συνολικά περίπου 45 λεπτά.

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ ανέκαμψε εντυπωσιακά, τερματίζοντας τρίτος στην ειδική και ανεβαίνοντας τέταρτος στη γενική.

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Χρόνος / Διαφορά 1 ΝασέρΑλ-Αττίγια Dacia 41:39:50 2 Χενκ Λάτεγκαν Toyota +12:00 3 Νάνι Ρόμα Ford +12:50 4 Σεμπαστιάν Λεμπ Dacia +23:04 5 Ματιέ Σεραντορί Century +33:42 6 Ματίας Έκστρομ Ford +34:19 7 Κάρλος Σάινθ Sr Toyota +39:09 8 Λούκας Μοράες Dacia +59:36 9 Τόμπι Πράις Toyota +1:04:41 10 Σαούντ Βαριάουα Toyota +1:09:06

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Ο Λουτσιάνο Μπεναβίδες διαχειρίστηκε με ωριμότητα τη διαδρομή γύρω από τη Bisha, αποφεύγοντας λάθη πλοήγησης και μηχανικά προβλήματα, σε μια ημέρα όπου η αντοχή των μοτοσικλετών μετά την αυτοσυντήρηση της μαραθώνιας ειδικής έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πίσω του, οι βασικοί αντίπαλοι κινήθηκαν συντηρητικά, γνωρίζοντας ότι το παραμικρό λάθος σε αυτό το σημείο του αγώνα μπορεί να κοστίσει οριστικά τη γενική.

Σε επίπεδο γενικής κατάταξης, ο Benavides διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, με την KTM να συνεχίζει να δείχνει αγωνιστική σταθερότητα. Ο Ντάνιελ Σάντερς παραμένει σε απόσταση που κρατά τη μάχη ανοιχτή, ενώ πιο πίσω οι αναβάτες της Honda και της Hero προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τυχόν λάθη στις τελευταίες ειδικές. Με λίγα χιλιόμετρα να απομένουν μέχρι τον τερματισμό, η εικόνα δείχνει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά το Dakar έχει αποδείξει πολλές φορές ότι τίποτα δεν κρίνεται πριν την καρό σημαία.