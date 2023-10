Ο Ζοάν Ζαρκό λίγο πριν φύγει από την Pramac Ducati πήρε επιτέλους την πρώτη του νίκη στο MotoGP στο δραματικό αγώνα του Phillip Island.

Το GP Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP πρόσθεσε έναν νέο νικητή στις σελίδες της ιστορίας του. Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati συνδύασε ταχύτητα, εξυπνάδα και ψυχραιμία για να πάρει την πρώτη του νίκη στο MotoGP και να επαναλάβει έπειτα από χρόνια την ανάποδη τούμπα, που είναι ο πανηγυρισμός του από την εποχή που κέρδιζε κατά κόρον στη Moto2. O Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo πήρε μια πολύτιμη για το πρωτάθλημα 2η θέση και ο εντυπωσιακός Φάμπιο τι Τζιαναντόνιο με την Gresini Ducati πήρε την 3η θέση και ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο των νικητών.

Εκκίνηση

Ο καιρός παρέμεινε στεγνός στο Phillip Island για την εκκίνηση του αγώνα, που λόγω της πρόβλεψης για ακραίες συνθήκες την Κυριακή μεταφέρθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα (τοπική ώρα) του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά τις κατατακτήριες.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρτίν πετάχτηκε μπροστά και έστριψε πρώτος, με τους Μπίντερ και Μπανάια να τον ακολουθούν. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Μίλερ, που ανέβηκε 4ος, όπως και ο Ντι Τζιαναντόνιο, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έχασε μερικές θέσεις και έπεσε πίσω από τους Ζαρκό και Μαρκ Μάρκεθ.

Not a good first lap for @PeccoBagnaia! 👀



On the other side of it, @jackmilleraus has rocketed through to 4th from 8th! 🚀#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/rKlneXRSZX October 21, 2023

Άπιαστος ο Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είχε το μαλακό πίσω ελαστικό στην Ducati του και άρχισε αμέσως να χτίζει διαφορά από τον Μπίντερ, Πίσω από τον Νοτιοαφρικανό όμως δινόταν μεγάλη μάχη. Ο Μίλερ προς στιγμήν βρέθηκε 3ος, αλλά γρήγορα ο Μπανάια τον ξαναπέρασε. Και οι δύο όμως είδαν τον τρομερό Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να τους περνάει και τους δύο και να παίρνει την 3η θέση.

Ο Μίλερ έχανε τη μία θέση μετά την άλλη, ενώ τις κέρδιζαν οι Ζαρκό και Μ. Μάρκεθ, που ανέβηκαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα, πίσω από τον Μπανάια. Οι δύο τους έδιναν τεράστια μάχη, αλλάζοντας θέσεις αρκετές φορές μέσα σε λίγους γύρους. Ο Α. Εσπαργκαρό τους ακολουθούσε από κοντά και ήταν ουσιαστικά μέρος αυτής της μάχης

Ο Μάρκο Μπετζέκι έμενε πιο πίσω, στην 9η θέση, ενώ καταστροφικός ήταν ο αγώνας για τις δύο Yamaha, με τον Μορμπιντέλι και τον Κουαρταραό να έχουν πέσει πάρα πολύ πίσω, στις θέσεις 19 και 20 αντίστοιχα.

Αγώνας αναμονής

Μετά τις μάχες των πρώτων γύρων, οι αναβάτες επικεντρώθηκαν στη διαχείριση των ελαστικών τους, για να είναι βέβαιοι ότι θα τους έχει μείνει αρκετό για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Αυτό ήταν και το μεγάλο ερωτηματικό για τον Μαρτίν, ο οποίος ανέβαζε διαρκώς τη διαφορά η οποία είχε ξεπεράσει τα 2,5 δευτερόλεπτα από τον Μπίντερ στο 10ο γύρο.

Ένας άλλος αναβάτης που είχε ξεκινήσει με το μαλακό ελαστικό ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ήδη από το μέσον του αγώνα ένιωθε την πτώση στην απόδοση του και έχανε τις θέσεις τη μία μετά την άλλη. Ο Μαρτίν ωστόσο συνέχιζε να ανοίγει τη διαφορά στην κορυφή.

Ο Πέκο Μπανάια ανέβασε λίγο το ρυθμό του και άρχει να πλησιάζει τον Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος είχε φτάσει ακριβώς πίσω από τον Μπίντερ και τον απειλούσε ανοιχτά για τη 2η θέση. Ο Μπανάια έφερνε μαζί του τον Ζαρκό, ο οποίος δεν έλειψε από τη μάχη του βάθρου μετά τους πρώτους γύρους και αποτελούσε διαρκή απειλή για τον πρωταθλητή.

Το άστρο του Ντι Τζιαναντόνιο

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο δεν έχει αγωνιστική θέση για του χρόνου στο MotoGP και ίσως αυτό να ήταν το έξτρα κίνητρο που χρειαζόταν για να κάνει αυτήν την εμφάνιση στην Αυστραλία. Ο νεαρός Ιταλός της Gresini έπιασε τον Μπίντερ και άρχισε να επιτίθεται, για να πάρει τη 2η θέση. Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ βέβαια δεν είχε σκοπό να του κάνει τη ζωή εύκολη και αμύνθηκε σθεναρά, προτού τελικά ο Ντι Τζιαναντόνιο τον περάσει και τον ρίξει στην 3η θέση.

Ο Μαρτίν στο μεταξύ βρισκόταν ήδη 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά και δεν έδειχνε ότι μπορεί να χάσει αυτόν τον αγώνα. Ο Μπίντερ όμως δεχόταν πίεση από τον Μπανάια και κινδύνευε να χάσει και την 3η θέση του βάθρου, ενώ και ο Ζαρκό ακολουθούσε από κοντά.

Καθώς πλησιάζαμε προς το τέλος, ο Ζαρκό αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να περιμένει τον Μπανάια και τον πέρασε για να πάρει αυτός την 4η θέση και να κυνηγήσει τον Μπίντερ, ο οποίος είχε ανεβάσει το ρυθμό του και διεκδικούσε πίσω τη 2η θέση από τον Ντι Τζιαναντόνιο.

Μάχες μέχρι το τέλος

Ο ρυθμός του Μαρτίν ήταν αναμενόμενο να πέσει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και οι διώκτες του ροκάνιζαν διαρκώς τη διαφορά. Ο Μπίντερ φαίνεται ότι είχε κάνει καλή διαχείριση στα ελαστικά του και αφού πέρασε τον Ντι Τζιαναντόνιο και ανέβηκε 2ος, άρχει να πλησιάζει με γρήγορο ρυθμό τον Ισπανό της Pramac.

Ο Μαρτίν είχε πλέον ένα ολόκληρο γκρουπ αναβατών που τον κυνηγούσαν στους τρεις τελευταίους γύρους. Οι Μπίντερ, Ζαρκό, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπανάια έβλεπαν ότι ο Ισπανός δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τον καταιγιστικό ρυθμό που είχε στο ξεκίνημα και έβλεπαν την πιθανότητα της νικης.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Μαρτίν δεν ήταν πλέον σε θέση να υπερασπιστεί την πρωτιά του και είδε να τον περνούν οι Ζαρκό, Μπανάια, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπίντερ. Μέσα σε λίγα λεπτά οι προβολείς στράφηκαν από τη μία Pramac στην άλλη, με τον Ζοαν Ζαρκό να παίρνει την πρώτη του νίκη στο MotoGP, λίγο πριν αποχαιρετήσει την Pramac για την LCR. Ο Μπανάια πήρε τη 2η θέση και μια βαθμολογική ανάσα ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Μπίντερ ήταν 4ος, με τον Μαρτίν να τερματίζει τελικά στην 5η θέση και τους Μπετζέκι, Μ. Μάρκεθ, Α. Εσπαργκαρό, Α. Μάρκεθ και Μπαστιανίνι να ακολουθούν.

Αν το επιτρέψει ο καιρός, στις 6:00 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) θα γίνει ο Αγώνας Σπριντ.

