Σαν Σήμερα: Παρουσιάστηκε το ασχημότερο μονοθέσιο στην ιστορία της Ferrari (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με την ιστορία για το μονοθέσιο της Scuderia Ferrari το οποίο δεν άρεσε καθόλου στον θρυλικό Έντσο. Μάλιστα, το θεωρούσε το πιο άσχημο στην ιστορία της ομάδας του. Αυτή και άλλες ιστορίες όπως το Grand Prix Αργεντινής του 1978 και η ανακοίνωση νέων κανονισμών της Formula 1 από την FIA περιλαμβάνονται στη σημερινή μας αναδρομή. Επιπλέον, οι αγώνες εκτός πίστας κάνουν την επανεμφάνισή τους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, γεννήθηκε ο Ντέιβιντ Κένεντι. Ο Ιρλανδός ξεκίνησε δυναμικά την καριέρα του στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων της Μ. Βρετανίας, καταγράφοντας εξωπραγματικές επιδόσεις με ομάδες χαμηλού επιπέδου. Αγωνίστηκε το 1980 στην F1 και οδήγησε το αδύναμο μονοθέσιο της Shadow, χωρίς να καταφέρει να προκριθεί σε κανέναν από τους 7 αγώνες στους οποίος επεδίωξε να αγωνιστεί. Παρά το αδιάφορο αυτό πέρασμα από την F1, ο Κένεντι πήρε μέρος σε αγώνες αντοχής και συνέδεσε το όνομά του με τη Mazda, την οποία εκπροσώπησε πολλάκις στις 24 Ώρες Λε Μαν. Επίσης, υπήρξε βασικότατος παράγοντας στην προώθηση των μηχανοκίνητων σπορ στην Ιρλανδία, αναλαμβάνοντας την ανέλιξη πολλών Ιρλανδών οδηγών όπως ο Ραλφ Φέρμαν, ο Ρίτσαρντ Λίονς και ο Ντάμιεν Φόλκνερ. Όλοι τους αναδείχθηκαν στους αγώνες αντοχής και αυτοκινήτων GT.

Σαν σήμερα το 1975, ξεκίνησε το 47ο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, το οποίο ήταν ο εναρκτήριος αγώνας του WRC εκείνης της σεζόν. Το event είχε διάρκεια 8 ημέρες και νικητής ήταν ο Σάντρο Μουνάρι με μία Lancia Stratos.

Σαν σήμερα το 1978, ο Μάριο Αντρέτι ξεκίνησε εμφατικά τη σεζόν στην F1, παίρνοντας μια άνετη νίκη στο GP Αργεντινής. Ο Αμερικανός εκκίνησε από την pole position με τη Lotus 77 και δεν απειλήθηκε ποτέ, αφήνοντας πίσω του την Brabham του πρωταθλητή, Νίκι Λάουντα. Ο Πατρίκ Ντεπαγιέ της Tyrrell ολοκλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1979, παρουσιάστηκε η Ferrari 312T4. Για τον αείμνηστο Έντσο Φεράρι, αυτό ήταν το ασχημότερο μονοθέσιο που δημιούργησε ποτέ η Scuderia. Σχεδιάστηκε ώστε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο το φαινόμενο του ground effect. Οι Τζόντι Σέκτερ και Ζιλ Βιλνέβ πήραν τρεις νίκες έκαστος, με τον Νοτιοαφρικανό να κατακτά το μοναδικό του πρωτάθλημα στη Formula 1. Επιπλέον η Ferrari κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ιστορία της.

Σαν σήμερα το 2003, με αφορμή την κατάρρευση της Prost και της Arrows, η FIA ανακοίνωσε μια σειρά από κανονισμούς που αποσκοπούσαν στην μείωση των υψηλών δαπανών από τις ομάδες. Παράλληλα, υπήρξαν κάποιες άλλες αλλαγές που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Αυτές είναι: το καθεστώς parc-fermé μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, όπως επίσης και η επιβολή αυστηρών ορίων σε ό,τι αφορά τον διαθέσιμο αριθμό κινητήρων ανά σεζόν.

Σαν σήμερα το 2012, ολοκληρώθηκε το μαραθώνιο Ράλλυ Ντακάρ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νότια Αμερική. Νικητής ήταν ο Στεφάν Πετερανσέλ, ο οποίος οδήγησε ένα MINI ALL4 Racing, το οποίο βασίστηκε στο MINI Countryman.

Φωτογραφίες: forzaferrari7/X