Οι διοργανωτές μετέθεσαν κατά μία ώρα όλους τους αγώνες της Κυριακής για να προλάβουν τον άσχημο καιρό.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένονταν για την Κυριακή, οι διοργανωτές του GP Αυστραλίας πήραν την απόφαση να αλλάξουν το πρόγραμμα του 3ημέρου. Η βασικότερη αλλαγή που έκαναν ήταν να φέρουν τον αγώνα της Κυριακής το Σάββατο, στην ώρα που θα γινόταν το Σπριντ, και έστειλαν το Σπριντ την Κυριακή, στην ώρα του «κυρίως» αγώνα.

» Τι έγινε στο GP Αυστραλίας

Καθώς οι νέες προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι ο καιρός μάλλον θα είναι λίγο καλύτερος το πρωί της Κυριακής στην Αυστραλία, πάρθηκε η απόφαση όλοι οι αγώνες να μεταφερθούν μία ώρα νωρίτερα, για να εκμεταλλευτούν τις καλύτερες συνθήκες. Έτσι, ο Αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 05:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αντί για τις 06:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

🚨 UPDATED SUNDAY SCHEDULE 🚨



We're going to try and out-race the weather! The forecast is better in the morning so tomorrow's action will take place one hour earlier ⏰



The #Moto2 and #Moto3 classes will also have a warm-up session 👇#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/od8UZ7ycwQ