Ο φόβος για ακραίες καιρικές συνθήκες στο Philip Island έκανε τους διοργανωτές να φέρουν τον αγώνα το Σάββατο αντί για την Κυριακή.

Το πρόγραμμα του GP Αυστραλίας αυτού του Σαββατοκύριακου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP υπέστη μια πολύ σημαντική αλλαγή. Η πρόγνωση του καιρού για την περιοχή που βρίσκεται η πίστα του Philip Island μιλά για έντονες βροχές και θυελλώδεις ανέμους και αυτό έκανε τους διοργανωτές να αλλάξουν την ημέρα διεξαγωγής του και να τον φέρουν το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα του 3ημέρου άλλαξε και ο αγώνας της Κυριακής θα γίνει τελικά το Σάββατο στις 7:10 ώρα Ελλάδας (15:10 τοπική ώρα). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί και ο Αγώνας Σπριντ που κανονικά ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, το Σπριντ θα γίνει την Κυριακή στις 06:00 ώρα Ελλάδας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

🚨 Updated Schedule for the #AustralianGP 🇦🇺🚨



The #MotoGP Race will now take place on Saturday due to inclement weather forecast for Sunday 🏁



The #TissotSprint is now scheduled to begin at 14:00 local time (GMT+11) on Sunday, weather permitting ⏰ pic.twitter.com/56SQ4q2XQ3