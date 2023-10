Μία μέρα μετά τη στέψη του ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία ακόμα εύκολη νίκη στον ιδιαίτερο αγώνα του Κατάρ, δύο McLaren στο βάθρο.

Το GP Κατάρ, ο 17ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, είχε πολλές ιδιαιτερότητες, λόγω του θέματος με τα ελαστικά και τα υποχρεωτικά pit stop, αλλά τον συνηθισμένο νικητή. Ο Μαξ Φερστάπεν, έχοντας πλέον τρία παγκόσμια πρωταθλήματα στο παλμαρέ του, έκανε άλλη μία κυριαρχική εμφάνιση με το μονοθέσιο της Red Bull Racing και πήρε τη 14η φετινή του νίκη και 49η στην καριέρα του στην F1. Η McLaren πιστοποίησε την αγωνιστική της άνοδο και ανέβασε ξανά και τους δύο οδηγούς της στο βάθρο, με τον Όσκαρ Πιάστρι, τον νικητή του χθεσινού Σπριντ, στη 2η θέση και τον Λάντο Νόρις στην 3η.

Εκκίνηση και εμφύλιος στη Mercedes

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους κάτω από τους προβολείς της πίστας στη Λουσέιλ του Κατάρ, με τα μάτια όλων στις επιλογές των ελαστικών. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις εντολές της FIA κανένα σετ ελαστικών δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 18 γύρους, οι επιλογές αυτές μπορούσαν να αποδειχτούν καθοριστικές για την εξέλιξη του αγώνα.

Η πιο δημοφιλής επιλογή ανάμεσα στους 18 που βρέθηκαν στο grid (ο Κάρλος Σάινθ δεν ξεκίνησε τον αγώνα και ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκίνησε από το pit lane) ήταν η μεσαία γόμα (κίτρινη) των ελαστικών της Pirelli, με εξαίρεση μόνο τους Χάμιλτον, Μπότας, Λόσον και Μάγκνουσεν, που προτίμησαν τη μαλακή (κόκκινη) γόμα.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Φερστάπεν ξεκίνησε καλά, όχι όμως τόσο καλά όσο ο Χάμιλτον, ο οποίος προσπάθησε να περάσει από την εξωτερική. Στην προσπάθειά του αυτήν «στρίμωξε» τον Ράσελ και τα δύο μονοθέσια της Mercedes συγκρούστηκαν. Ο Χάμιλτον βρέθηκε απευθείας στην αμμοπαγίδα και εκτός αγώνα και ο Ράσελ επέστρεψε με ζημιά στο γκαράζ της ομάδας για επισκευή και ξαναβγήκε στην πίστα στην τελευταία θέση.

Όπως είναι φυσικό, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα για να απομακρυνθεί η Mercedes του Χάμιλτον και ο ρυθμός έπεσε. Κερδισμένοι από το ατύχημα της πρώτης στροφής ήταν οι Πιάστρι και Αλόνσο, που βρέθηκαν στις θέσεις 2 και 3 αντίστοιχα, μπροστά από τους Λεκλέρ, Οκόν, Νόρις και Γκασλί. Στα pit μπήκαν επίσης οι Μπότας (λόγω ζημιάς στην πτέρυγα), Μάγκνουσεν, Στρολ και Λόσον.

Επανεκκίνηση

Όταν ο αγώνας ξαναξεκίνησε, ο Φερστσάπεν έκανε την ιδανική επανεκκίνηση και έφυγε με άνεση μπροστά από τον Πιάστρι, ο οποίος δέχτηκε για λίγο πίεση, αν και όχι έντονη, από τον Αλόνσο. Πιο πίσω ο Ράσελ, στη 14η θέση πια, συνάντησε μπροστά του τον Πέρεζ. Ο Βρετανός είχε μαλακότερα ελαστικά (μεσαία έναντι σκληρών) και πέρασε, για να ανέβει 13ος και να συνεχίσει την προσπάθεια ανάκαμψης.

Μέσα σε λίγους γύρους ο Ράσελ πέρασε τους Ζου και Σάρτζεντ και βρέθηκε μέσα στη βαθμολογούμενη 10άδα. Βρισκόταν ωστόσο ήδη 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, ο οποίος ανενόχλητος στην πρώτη θέση άνοιγε τη διαφορά. Ο Λεκλέρ σιγά-σιγά πλησίαζε τον Αλόνσο και ο Νόρις πίεζε ήδη έντονα τον Οκόν για την 5η θέση.

Πρώτο pit stop

Ο Οκόν ήταν ο πρώτος που έκανε την κίνηση και «βούτηξε» στα pit για αλλαγή ελαστικών στον 11ο γύρο και τον ακολούθησε ο Αλόνσο ένα γύρο αργότερα, μαζί με τον Γκασλί. Για να αποφύγουν πιθανό undercut, στον επόμενο γύρο ακολούθησαν οι Πιάστρι και Λεκλέρ και αμέσως μετά ο Νόρις. Κερδισμένος από αυτήν τη διαδικασία ήταν ο Νόρις, που βρέθηκε μπροστά από τον Οκόν, ενώ η εμειρία και η επιθετικότητα του Αλόνσο τον βοήθησαν με μια ωραία κίνηση να περάσει τον Λεκλέρ.

Ο Φερστάπεν ήταν από τους τελευταίους που μπήκαν για αλλαγή, κοντά στο όριο των επιτρεπόμενων 18 γύρων με την ίδια γόμα ελαστικών. Αυτό έφερε στην πρώτη θέση για λίγο τον Άλεξ Άλμπον, ο οποίος περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για τη δική του υποχρεωτική αλλαγή.

Έτσι, όταν οι στάσεις ολοκληρώθηκαν και η τάξη αποκαταστάθηκε, ο Φερσταπεν βρέθηκε ακόμα πιο άνετα στην πρώτη θέση, με διαφορά σχεδόν δευτερολέπτων από τον Πιάστρι. Ο Αλόνσο ήταν 3ος και ο Νόρις, που στο μεταξύ είχε περάσει τον Λεκλέρ, είχε ανέβει στην 4η θέση, αφήνοντας τον Μονεγάσκο στην 5η θέση, μπροστά από τους Οκόν, Γκασλί, Ράσελ, Πέρεζ και Τσουνόντα, που έδινε σκληρή μάχη με τον Άλμπον για τη 10η θέση.

Δεύτερο pit stop

Ο κύκλος των δεύτερων pit stop ξεκίνησε στον 26ο γύρο με τον Όσκαρ Πιάστρι να μπαίνει πρώτος. Αφού δόθηκε το σύνθημα, μέσα στους επόμενους γύρους μπήκαν και οι υπόλοιποι από τους πρωτοπόρους, με όσους έμεναν στην πίστα να έκαναν όσο πιο γρήγορους γύρους μπορούσαν για να κερδίσουν χρόνο.

Κερδισμένος και αυτήν τη φορά ήταν ο Νόρις, ο οποίος στην επιστροφή του στην πίστα βρέθηκε μπροστά από τον Αλόνσο στην (προβαλλόμενη) 3η θέση του αγώνα. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ήταν ότι ο Νόρις έβαλε ξανά μεσαία ελαστικά ενώ ο Αλόνσο είχε πλέον σκληρά.

Οι McLaren ήταν τα ταχύτερα μονοθέσια την πίστα σε εκείνο το σημείο, κάτι που ανάγκασε τον αρχιμηχανικό του Φερστάπεν να του ζητήσει από τον ασύρματο να αυξήσει λίγο το ρυθμό του. Ο Ολλανδός παρέμενε στην πρώτη θέση και με ασφαλή θεωρητικά διαφορά, ωστόσο ήθελαν προφανώς να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Αλόνσο έκανε ένα σπάνιο οδηγικό λάθος και βρέθηκε για λίγο εκτός πίστας και στην αμμοπαγίδα. Παρότι κατάφερε να μείνει εντός αγώνα και να συνεχίσει, έχασε μία θέση από τον Λεκλέρ, τον οποίο είχε αφήσει αρκετά πίσω του. Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν εκανε το pit stop του. Μπήκε και βγήκε πρώτος, με διαφορά 6 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι. Ο Νόρις ακολουθούσε στην 3η θέση και ο Ράσελ έκανε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, ανεβαίνοντας στην 4η θέση, άνετα μπροστά από τους Λεκλέρ και Αλόνσο.

Τρίτο pit stop

Και πάλι ο Πιάστρι μπήκε πρώτος για την τρίτη αλλαγή ελαστικών στον 43ο γύρο του αγώνα, ενώ είχε διαμορφωθεί μια μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren, με τον Νόρις να «ροκανίζει» σιγά-σιγά τη διαφορά τους. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Νόρις και όταν επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στον νεαρό Αυστραλό. Ο Νόρις ήταν πολύ γρήγορος αλλά τα «φτερά» του κόπηκαν, όταν άκουσε από τον ασύρματο την εντολή από την ομάδα να μην επιτεθεί στον Πιάστρι.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι ποινές των 5 δευτερολέπτων έπεφταν βροχή για παραβιάσεις των ορίων πίστας. Ο Πέρεζ πήρε δύο, όπως και ο Γκασλί, ενώ από μία πήραν αρκετοί ακόμα οδηγοί. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ εγκατέλειψε γιατί δεν ένιωθε καλά μέσα στο μονοθέσιο της Williams.

Οι τελευταίοι από τους πρωτοπόρους που μπήκαν στα pit ήταν ο πρωτοπόρος Φερστάπεν και ο Ράσελ. Ο Ολλανδός επέστρεψε με άνεση στην 1η θέση και ο Βρετανός στην 4η, πίσω από τις δύο McLaren, και μπροστά από τους Λεκλέρ, Αλόνσο, Οκόν, Στρολ και Γκασλί.

Άλλη μία νίκη

Στους γύρους που απέμεναν μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει την πρωτοπορία και να δει πρώτος την καρό σημαία. Αφού η McLaren έδωσε εντολή στους οδηγούς της να κρατήσουν τις θέσεις τους, ο Πιάστρι τερμάτισε 2ος και ο Νόρις 3ος, πολύ κοντά στον Φερστάπεν και πολύ μακριά από τον Ράσελ, ο οποίος παρότι έπεσε τελευταίος στην πρώτη στροφή κατάφερε να τερματίσει στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Αλόνσο, Οκόν, Μπότας Ζου και Πέρεζ, με την κατάταξη στις τελευταίες θέσεις να διαμορφώνεται μετά την επιβολή των ποινών.

Ο επόμενος αγώνας έρχεται σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 20-22 Οκτωβρίου, και είναι το GP ΗΠΑ στο Όστιν του Τέξας.

