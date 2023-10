Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού οριοθέτησε τη χρήση κάθε σετ ελαστικών στον αγώνα του Λουσέιλ.

Μπορεί επίσημα να μην εκδόθηκε από την FIA οδηγία τριών υποχρεωτικών pit stop στο αποψινό Grand Prix του Κατάρ, ωστόσο αυτός ο αριθμός επισκέψεων στο pit lane είναι αναπόφευκτος βάσει του ορίου χρήσης κάθε σετ ελαστικών που ανακοινώθηκε.

Κάθε νέο σετ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μάξιμουμ 18 γύρους κι όποιος οδηγός ξεπεράσει αυτό τον αριθμό, θα βλέπει τη μαύρη σημαία – άρα θα τίθεται εκτός αγώνα. Με τη μάχη του Λουσέιλ να αφορά 57 γύρους, τα τρία pit stop θα είναι αναπόφευκτα, πράγμα που θα ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον τομέα της στρατηγικής.

Τα παραπάνω είναι το επόμενο βήμα στα μέτρα που λαμβάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού μετά τα ευρήματα της Pirelli που προέκυψαν το βράδυ της Παρασκευής.

