Στο Σπριντ του Κατάρ ο ρούκι Όσκαρ Πιάστρι «έσπασε το ρόδι» και ο επιβλητικός Μαξ Φερστάπεν στέφθηκε πρωταθλητής.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ για τη Formula 1 θα μείνει στην ιστορία για δύο λόγους. Πρώτον και κυριότερον, ο Μαξ Φερστάπεν με τη 2η θέση στον αγώνα σφράγισε την ανωτερότητα του ίδιου και της Red Bull Racing με την κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του και δεύτερον ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην F1. Το άτυπο βάθρο συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τους οδηγούς να έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές ελαστικών. Οι δύο McLaren, ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον πιο πίσω είχαν επιλέξει τα μεσαία ελαστικά της Pirelli ενώ οι δύο Ferrari, ο Ράσελ και ο Αλόνσο είχαν προτιμήσει τα μαλακά.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πιάστρι ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση. Ο Λάντο Νόρις αντίθετα έκανε πολύ κακή εκκίνηση, όπως και ο Μαξ Φερστάπεν και αμφότεροι έχασαν θέσεις. Πολύ καλά ξεκίνησε ο Ράσελ, που ανέβηκε στη 2η θέση, ακολουθούμενος από τις δύο Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Ο Φερστάπεν έπεσε 5ος και ο Νόρις στην 6η θέση, με τους Αλόνσο, Οκόν Χούλκενμπεργκ και Πέρεζ να ακολουθούν.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 1/19)



Liam Lawson is off in the gravel at Turn 2 and out of the Sprint 😩



The @astonmartin Safety Car picks up the field#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/Ojq9NCdDgk October 7, 2023

Στο τέλος του πρώτου γύρου βγήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, γιατί το μονοθέσιο του Λίαμ Λόσον βγήκε στην αμμοπαγίδα και έπρεπε να απομακρυνθεί. Ο Αυτοκίνητο Ασφαλρίας έμεινε μόνο ένα γύρο στην πίστα και στην επανεκκίνηση ο Τζορτζ Ράσελ βρήκε την ευκαιρία και με μια ωραία κίνηση πέρασε τον Πιάστρι και ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας ξανά

Σχεδόν αμέσως μετά την προσπέραση του Ράσελ, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε ξανά στην πίστα, έπειτα από την έξοδο του Λόγκαν Σάρτζεντ στην αμμοπαγίδα. Χρειάστηκε να περάσουν λίγοι γύροι για να απομακρυνθεί η Williams του Αμερικανού και ο αγώνας ξαναξεκίνησε.

Στην επανεκκίνηση ο Ράσελ έκανε την ιδανική κίνηση και αμέσως απομακρύνθηκε από τον Πιάστρι, ο οποίος ενεπλάκη σε μια έντονη μάχη με τον επιθετικό Κάρλος Σάινθ. Ο Αυστραλός χρειάστηκε να παίξει σκληρή άμυνα για να καταφέρει να διατηρηθεί στη 2η θέση, αλλά ο Ισπανός συνέχισε να τον ακολουθεί από κοντά και να τον απειλεί.

Πιο πίσω, ο Αλόνσο πέρασε τον Οκόν για να πάρει πίσω την 7η θέση και ο Γκασλί πέρασε τον Πέρεζ για τη 10η θέση, αλλά ο Μεξικανός κατάφερε να αντεπιτεθεί και να ξανακερδίσει τη θέση.

Η επίθεση του Φερστάπεν

Αφού πέρασε η αναστάτωση των πρώτων γύρων, ο Μαξ Φερστάπεν από την 5η θέση άρχισε να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Έβαλε το κεφάλι κάτω και επιτέθηκε στους οδηγούς που βρίσκονταν μπροστά του. Μέσα σε δύο γύρους πέρασε διαδοχικά τους Λεκλέρ και Σάινθ και γρήγορα βρέθηκε στην 3η θέση.

LAP 8/19



Verstappen powers past Leclerc for fourth on his quest for the title 🚀#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/20XWoSubR7 October 7, 2023

Ο Πιάστρι στο μεταξύ είχε ανεβάσει το ρυθμό του και έφτασε πίσω από τον Ράσελ. Ο Αυστραλός με τη McLaren ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Βρετανό με τη Mercedes και πέρασε σχετικά εύκολα για να πάρει πίσω την πρώτη θέση.

Έχουμε Πρωταθλητή

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μπήκε στην πίστα για τρίτη φορά όταν υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα στους Οκόν, Χούλκενμπεργκ και Πέρεζ και τα τρία μονοθέσια βρέθηκαν στην αμμοπαγίδα. Η εξέλιξη αυτή έστεψε αυτόματα πρωταθλητή τον Μαξ Φερστάπεν, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην 3η θέση του αγώνα.

SAFETY CAR DEPLOYED AGAIN! (LAP 11/19)



A three-car sandwich between Ocon, Hulkenberg and Perez takes them all out of the race#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/3wW4vVhuHd — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Ο Φερστάπεν, ωστόσο, δεν σταμάτησε να προσπερνάει κόσμο και το επόμενο θύμα του ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είδε τη Red Bull να τον προσπερνάει και να του παίρνει τη 2η θέση. Λίγο πιο πίσω και ο Λάντο Νόρις βρισκόταν στην επίθεση, αφού πέρασε και τις δύο Ferrari, ανέβηκε στην 4η θέση και έβαλε στο στόχαστρό του τον Ράσελ.

Στον τελευταίο γύρο ο Νόρις πέρασε και τον Ράσελ και ανέβηκε στο άτυπο βάθρο του αγώνα Σπριντ. Η ημέρα όμως ανήκει στους δύο που ήταν μπροστά του. Πρώτα φυσικά στον Μαξ Φερστάπεν, που στέφθηκε πρωταθλητής, αλλά και στον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος γεύτηκε τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Σάινθ, Λεκλέρ και Άλμπον.

OSCAR PIASTRI IS A WINNER IN FORMULA 1!



The Rookie keeps his cool in a chaotic Sprint in Lusail #QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/r42n8gFXtD — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το Σπριντ του Κατάρ

Αποτελέσματα