Οι μηχανικοί της Scuderia Ferrari δεν κατάφεραν να επισκευάσουν έγκαιρα τη διαρροή καυσίμου από το μονοθέσιο του Ισπανού.

Χωρίς την παρουσία του Κάρλος Σάινθ θα δοθεί η εκκίνηση το Grand Prix Κατάρ, στις 8 μμ, ώρα Ελλάδας. Αιτία ένα πρόβλημα στο σύστημα παροχής καυσίμου της SF-23, το οποίο δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί μέχρι τα μονοθέσια να βγουν στην πίστα του Λουσέιλ.

Η ενημέρωση από τη Scuderia Ferrari κάνει λόγο για ένα πρόβλημα με το σύστημα παροχής καυσίμου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για διαρροή καυσίμου. Η ζημιά ήταν τόσο σημαντική που δεν επέτρεψε στους μηχανικούς της ιταλικής ομάδας να έχουν έτοιμο το μονοθέσιο του Ισπανού.

Το έργο του Σάινθ θα ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο στο Grand Prix Κατάρ, καθώς θα εκκινούσε από τη 12η θέση του grid. O Ισπανός είναι 5ος στη βαθμολογία των οδηγών, με 153 βαθμούς, 18 περισσότερους από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

