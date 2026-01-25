Σαν Σήμερα: Η θρυλική μονομαχία των Χαντ και Λάουντα (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Η μονομαχία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 του 1976 ανάμεσα στους Τζέιμς Χαντ και Νίκι Λάουντα μας χάρισε μοναδικές στιγμές που έχουν μείνει στην ιστορία. Σήμερα θα μάθουμε για μία παράσταση που έδωσαν στη Βραζιλία. Επιίσης στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, γεννήθηκε ο οδηγός που απογοήτευσε τη Scuderia Ferrari. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν θρύλο των δύο τροχών.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1906, γεννήθηκε ο Tόνι Ούλμεν. Ο Γερμανός ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του ‘20, λαμβάνοντας μέρος σε εθνικούς αγώνες μοτοσικλετών. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταπήδησε στους αγώνες τεσσάρων τροχών και επικεντρώθηκε σε διοργανώσεις σπορ αυτοκινήτων, σημειώνοντας πολλές επιτυχίες. Το 1952 έκανε την εμφάνισή του σε δύο Grand Prix της Formula 1, οδηγώντας ιδιωτικά μονοθέσια της Veritas. Δεν τερμάτισε στην Ελβετία αλλά ήταν στην 9η θέση στο Grand Prix Γερμανίας.

Σαν σήμερα το 1910, γεννήθηκε ο Ανρί Λουβό. Ο Γάλλος αγωνίστηκε σε δύο Grand Prix, το 1950 και 1951, οδηγώντας αγωνιστικά της Talbot. Ωστόσο, δεν τερμάτισε σε κανένα από τα δύο. Αξίζει όμως να σημειώσουμε πως ανέβηκε και στο βάθρο στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1949, στον πρώτο μεταπολεμικό αγώνα.

Σαν σήμερα το 1930, γεννήθηκε ο Χάινζ Σίλερ. Ο Γερμανός ξεκίνησε την καριέρα του σε αγώνες με ταχύπλοα και μεταπήδησε αργότερα σε αγώνες σπορ αυτοκινήτων. Η μοναδική του εμφάνιση σε Grand Prix της Formula 1 έγινε το 1962 στη Γερμανία, όμως ο αγώνας του κράτησε μόλις τέσσερις γύρους.

Σαν σήμερα το 1941, γεννήθηκε στη Φλόρενς της Νότιας Καρολίνας ο άσσος του NASCAR, Μπάντι Μπέικερ. Όντας σχεδόν 2 μέτρα σε ύψος, ο Αμερικανός έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο «...ο Ευγενής Γίγαντας». Ωστόσο, το ψευδώνυμο «Leadfoot» αποδείχθηκε πιο ταιριαστό εξαιτίας των εξωφρενικά υψηλών ταχυτήτων που σημείωνε στη διάρκειας 33 ετών καριέρα του. Το 1970, ο Μπέικερ έγινε ο πρώτος οδηγός που έσπασε το φράγμα των 320 χλμ/ώρα στη διαδρομή της Ταλαντέγκα. Σημείωσε 19 νίκες στη μεγάλη κατηγορία του NASCAR, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης στο Southern 500 του Ντάρλινγκτον το 1970, όπου έριξε γύρο σε όλο το grid. Επίσης κατέκτησε το δημοφιλές World 600 στη Σαρλότ, το 1972 και το 1973. Τέλος, επικράτησε και στο Daytona 500 το 1980, με μέση ωριαία ταχύτητα στα 285,823 χλμ/ώρα – ρεκόρ που έκτοτε δεν έχει καταρριφθεί.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε ο θρύλος του MotoGP, Ανχέλ Νιέτο. Ο Ισπανός είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αναβάτες στην ιστορία των αγώνων μοτοσικλετών, μετρώντας 13 παγκόσμιους τίτλους και 90 νίκες σε μια καριέρα 23 χρόνων (1964-1986), κυρίως στις κατηγορίες των 50cc, 80cc και 125cc. Στις 26 Ιουλίου του 2017, ο Νιέτο ενεπλάκη σε ένα τροχαίο στην Ιμπίθα και κατέληξε σε τεχνητό κώμα στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του χειροτέρεψε σημαντικά όταν ξύπνησε στις 3 Αυγούστου. Αργότερα την ίδια ημέρα ο 70χρονος Ισπανός δυστυχώς απεβίωσε.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο επί χρόνια δοκιμαστής στη Scuderia Ferrari, Λούκα Μπαντοέρ. Παρότι επιβλήθηκε των Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Ρούμπενς Μπαρικέλο στο πρωτάθλημα Formula 3000, ο Ιταλός στην F1 συμμετείχε με αδύναμες ομάδες όπως η Scuderia Italia, η Forti και η Minardi. To 2009 αντικατέστησε στη Ferrari τον τραυματία Φελίπε Μάσα. Αγωνίστηκε σε δύο αγώνες, όμως ήταν απογοητευτικά αργός, τερματίζοντας τελευταίος.

Σαν σήμερα το 1976, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Νίκι Λάουντα της Ferrari. Πίσω του βρέθηκαν οι Πατρίκ Ντεπαγιέ με Tyrrell και Τομ Πράις με Shadow. Στον αγώνα αυτό έκανε ντεμπούτο η ομάδα της Ligier με οδηγό τον Ζακ Λαφίτ. Ο Γάλλος εγκατέλειψε τον αγώνα, ενώ βρισκόταν στην 11η θέση. O Τζέιμς Χαντ με τον οποίο έδωσε μια εντυπωσιακή μάχη ο Λάουντα εγκατέλειψε λόγω ατυχήματος.

Φωτογραφίες: F1/Twitter, EPoleur/Twitter, zdrakvost/twitter, thebishf1/twitter, NetoDemetreu/Twitter, kcmc/twitter, CrystalRacing/Twitter