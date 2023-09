Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του MotoGP θα πάρει κανονικά μέρος στον επερχόμενο αγώνα στον Άγιο Μαρίνο, παρά το τρομακτικό ατύχημα που είχε στη Βαρκελώνη.

Στην πίστα του Μιζάνο, εκεί που θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix Αγίου Μαρίνου το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο βρίσκεται ο Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός ενεπλάκη σε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα στον προηγούμενο αγώνα του MotoGP στην Καταλονία στον εναρκτήριο γύρο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε πτώση από highside στη στροφή 2 και ο Μπραντ Μπίντερ της KTM δεν κατάφερε να τον αποφύγει και πέρασε πάνω από τα πόδια του. Ο Μπανάια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβληθεί δεν έδειξαν ράγισμα ή σπάσιμο. Έτσι, ανέμενε την απόφαση των γιατρών για τη συμμετοχή του στο Μιζάνο.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου για το MotoGP, η Ducati ανακοίνωσε πως ο Μπανάια πήρε το «ΟΚ» από το ιατρικό επιτελείο ώστε να συμμετάσχει στο αγωνιστικό τριήμερο. Φυσικά, η κατάστασή του θα επανεξετάζεται μετά από κάθε περίοδο δοκιμών. Η ιταλική ομάδα στα social media δημοσίευσε μάλιστα βίντεο στο οποίο ο Μπανάια περπατάει (κουταίνοντας ελαφρώς) δίχως πατερίτσες.

Ο Μπανάια έχει διαφορά 50 βαθμούς στο πρωτάθλημα αναβατών από τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. Πρόκειται για ένα μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας στη βαθμολογία που του δίνει την ευκαιρία να μην πιέσει πολύ στο Μιζάνο και παρατείνει την περίοδο επούλωσης των τραυμάτων που υπέστη στη Βαρκελώνη.

Στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου η Ducati θα αγωνιστεί με μόλις μία μοτοσικλέτα καθώς ο Ενέα Μπαστιανίνι θα απουσιάσει. Ο Ιταλός τραυματίστηκε στο ατύχημα της πρώτης στροφής στην εκκίνηση στη Βαρκελώνη και υπεβλήθει σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα 4/9.

