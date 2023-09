Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τον Άγιο Μαρίνο και την πίστα του Μιζάνο.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, με έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου. Ο δωδέκατος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μιζάνο και αναμένεται με αγωνία.

Το Grand Prix στην ιταλική πίστα είναι στο πρόγραμμα του MotoGP σταθερά από το 2007 και ήταν ανέκαθεν πόλος έλξης των οπαδών του Βαλεντίνο Ρόσι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,23 χιλιόμετρα και αποτελείται από 16 στροφές. 10 δεξιές και τέσσερις αριστερές. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεχνική πίστα με μικρές ευθείες, όμως ευνοεί τις κλειστές μάχες και τα προσπεράσματα.

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες, τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 6 στο σύνολο. Νικητής το 2022 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati. O Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 13 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους.

Έπειτα από τον επεισοδιακό αγώνα στη Βαρκελώνη, το πρωτάθλημα είναι πλέον ανοικτό. Ο Πέκο Μπανάια είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών, όμως είναι άγνωστο το πώς θα τον επηρεάσει ο τραυματισμός του στον προηγούμενο αγώνα. Η διαφορά του στο πρωτάθλημα αναβατών από τον δεύτερο, Χόρχε Μαρτίν, είναι 50 βαθμοί.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δωδέκατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Αγίου Μαρίνου σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

