Η εκκίνηση του αγώνα του MotoGP στη Βαρκελώνη σημαδεύτηκε από δύο τρομακτικά συμβάντα που προκάλεσαν την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Το GP Καταλονίας για το MotoGP στη Βαρκελώνη διακόπηκε με κόκκινη σημαία λίγο μετά την εκκίνησή του, λόγω δύο διαφορετικών συμβάντων, λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων.

That was not the start we wanted...



There's a big crash in the pack; and Bagnaia gets hit. That's a red flag and the riders are on their way back to the pits.



Bagnaia is conscious; but we await further news. #CatalanGP pic.twitter.com/wMJpfWu5JQ