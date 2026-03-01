Ο Πέδρο Ακόστα κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα του στο MotoGP και θα πάει στον επόμενο αγώνα ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

Το Grand Prix Ταϊλάνδης άνοιξε την αυλαία της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και έφερε στο φως μια νέα ισορροπία δυνάμεων, με τον Μάρκο Μπετζέκι και την Aprilia να δείχνουν ότι έχουν το πάνω χέρι φέτος, τον Πέρδο Ακόστα και την ΚΤΜ να εμφανίζονται πολύ ανταγωνιστικοί και την Ducati να μην ξεκινά καλά, τόσο από αποτελέσματα όσο και από ταχύτητα.

Ο μεγάλος κερδισμένος του 3ημέρου στην Ταϊλάνδη είναι χωρίς αμφιβολία ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος συνδυάζοντας τη νίκη του στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου με τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Κυριακής φεύγει από την Μπουριράμ με το όνομά του στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, κάτι που βλέπει για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών