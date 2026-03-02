Το FMS Group προχώρησε στη δωρεά του pickup της FOTON, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμεναρχείου στην περιοχή.

Στον Λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής του νέου επιχειρησιακού οχήματος του Λιμενικού Σώματος, ενός FOTON Tunland G7. Το όχημα αποτελεί δωρεά του FMS Group και εντάσσεται άμεσα σε πλήρη δράση, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.

Η τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου και CEO του FMS Group, Ευάγγελου Αλεξανδρή, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά στον εκπρόσωπο του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Υποναύαρχο Γιώργο Χατζηγεωργίου, και στον Λιμενάρχη Καρύστου, Στυλιανό Καραουλίστη.

Ένα πολυεργαλείο για το πεδίο

Το FOTON Tunland G7 επιλέχθηκε για το απαιτητικό έργο του Λιμενικού καθώς συνδυάζει την ανθεκτικότητα με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Εφοδιάζεται με κινητήρα turbodiesel 2.0 λίτρων που αποδίδει υψηλή ροπή από χαμηλές στροφές, ενώ το σύστημα τετρακίνησης με επιλογή κοντών σχέσεων εξασφαλίζει πρόσβαση και στα πιο δύσβατα σημεία της ακτογραμμής.

Με την προσθήκη αυτή, το Λιμενικό Σώμα αποκτά ένα αξιόπιστο εργαλείο για τις καθημερινές του περιπολίες, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της ναυσιπλοΐας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το FMS Group προχωρά σε αυτή τη δωρεά προς το Λιμενικό Σώμα. Στηρίζουμε έμπρακτα το σημαντικό και απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Το συγκεκριμένο όχημα επιλέχθηκε με κριτήριο την αντοχή, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή του επάρκεια, ώστε να αποτελέσει έναν ουσιαστικό σύμμαχο στο πεδίο».