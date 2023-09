Η ιταλική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έκταση των τραυματισμών των δύο εργοστασιακών αναβατών στον αγώνα του MotoGP στην Καταλονία.

Ο εναρκτήριος γύρος του αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας μοτοσικλετών εξελίχθηκε σε θρίλερ. Στη στροφή 1 πέντε αναβάτες είχαν σύγκρουση και πτώση ενώ στην έξοδο της στροφής 2 υπήρξε ένα άκρως τρομακτικό συμβάν. Ο Πέκο Μπανάια είχε highside και έπεσε με σφοδρότητα στην πίστα ενώ πίσω του ακολουθούσαν οι υπόλοιποι αναβάτες. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε σβούρες με τον Μπραντ Μπίντερ να περνά πάνω από τα πόδια του σε μία σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου.

Ο Ιταλός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ από την καραμπόλα της στροφής 1, ο teammate του, Ενέα Μπαστιανίνι μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Λίγες ώρες μετά το πέρας του Grand Prix Καταλονίας, η Ducati ανακοίνωσε πως ο Μπανάια υπέστη πολλαπλές κακώσεις στα πόδια, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως δεν έχει κάποιου είδους κάταγμα. Ο 26χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του και τώρα κάνει αγώνα δρόμου ώστε να βρίσκεται στον επόμενο αγώνα του MotoGP στο Μιζάνο.

Τα νέα για τον Μπαστιανίνι δεν είναι τόσο ευχάριστα με τον Ιταλό να είναι ο άτυχος της υπόθεσης. Ο 25χρονος Ιταλός υπέστη κάταγμα στον αριστερό αστράγαλο (σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν έχει κάταγμα του έσω σφυρού) και κάταγμα στο δεύτερο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού. Ο Μπαστιανίνι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου σήμερα, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, και θα απουσιάσει από τους αγώνες για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Ducati δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ποιοι οδηγοί θα πάρουν μέρος στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου στις 8-10 Σεπτεμβρίου. Μετά τον αγώνα ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό τεστ τη Δευτέρα 11/9 στην πίστα του Μιζάνο όπου οι ομάδες θα δοκιμάσουν τις μοτοσικλέτες του 2024.

Φωτογραφίες: Ducati