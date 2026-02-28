O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στην Ταϊλάνδη κερδίζοντας με προσπέρασμα στην τελευταία στροφή.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Ταϊλάνδης, του εναρκτήριου αγώνα του MotoGP στο 2026 τα είχε όλα. Από δράμα, μάχες, τολμηρές προσπεράσεις και αποφάσεις αγωνοδικών που έκριναν την έκβαση του αγώνα 13 γύρων.

Νικητής αναδείχθηκε ο Πέδρο Ακόστα της KTM. O Ισπανός έδωσε σκληρή μάχη με τον Μ. Μάρκεθ της Ducati και για πολλούς γύρους έκαναν αλληλοπροσπεράσματα στην τελευταία στροφή. Στον 12 από τους 13 γύρους ο Μάρκεθ επιτέθηκε στην τελευταία στροφή, έβγαλε εκτός πίστας τον Ακόστα και οι αγωνοδίκες έκριναν πως έπρεπε να δώσει τη θέση πίσω, πράγμα που έκανε στον τελευταίο γύρο. Τρίτος στον αγώνα τερμάτισε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse.

Το μεγάλο φαβορί, Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, είχε πτώση στο 2ο γύρο ενώ ήταν στην πρωτοπορία και εγκατέλειψε.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μ. Μάρκεθ έκανε την τέλεια εκκίνηση και έστριψε 1ος με τον Μπετζέκι να είναι κολλημένος πίσω του. Στη στροφή 2 οι Ντι Τζιαναντόνιο και Α. Μάρκεθ είχαν επαφή, βγήκαν εκτός πίστας και έχασαν θέσεις.

Ο Μπετζέκι ανέκτησε την πρωτοπορία όμως ο Μ. Μάρκεθ τον ξαναπέρασε στην τελευταία στροφή. Την ίδια στιγμή ο Ακόστα ανέβηκε 3ος περνώντας τον Φερναντεθ. Στον 2ο γύρο ωστόσο άλλαξαν όλα.

Ο Μπετζέκι προσπέρασε τον Μ. Μάρκεθ στη στροφή 3 και λίγο αργότερα κατέστρεψε όλα όσα είχε χτίσει. Στη στροφή 8 ο Ιταλός της Aprilia έκανε λάθος και είχε πτώση αφήνοντας την πρωτοπορία του αγώνα στον Ισπανό της Ducati. Πίσω τους οι Φερνάντεθ και Μαρτίν έδιναν σκληρή μάχη για την 3η θέση με τον Μιρ να τους καταδιώκει.

Στους επόμενους γύρους οι διαφορές σταθεροποιήθηκαν, με τον Μ. Μάρκεθ στην κορυφή και τον Ακόστα να είναι ακριβώς πίσω του. Μέχρι το μέσον του αγώνα στους βαθμούς ήταν οι: Φερνάντεθ, Μαρτίν, Ογκούρα, Μιρ, Μπίντερ, Μπανάια και Ντι Τζιαναντόνιο.

Στον 7ο γύρο ο Ακόστα επιτέθηκε και πέρασε τον Μάρκεθ στην τελευταία στροφή αλλά λόγω κακής εξόδου έχασε την πρωτοπορία μέχρι τη στροφή 1. Πίσω τους ο Φερνάντεθ είχε ξεμακρύνει από τον Μαρτίν, ο οποίος ένιωθε πλέον την πίεση του Ογκούρα. Ο Ακόστα προσπάθησε και πάλι στην τελευταία στροφή του 10ου και του 11ου γύρου να περάσει τον Μάρκεθ αλλά δεν το κατάφερε.

Στον 12ο γύρο όμως η επίθεση ξεκίνησε στον 5ο γύρο, με τον Ακόστα να περνάει στη στροφή 8 στην πρωτοπορία. Στην τελευταία στροφή όμως ο Μ. Μάρκεθ επιτέθηκε στην τελευταία στροφή και έβγαλε εκτός πίστας στον Ακόστα. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν στον τελευταίο γύρο πως έπρεπε να δώσει τη θέση πίσω και το έκανε στην τελευταία στροφή.

Έτσι, ο Ακόστα πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού και κέρδισε τον πρώτο Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο 2026, με τον Μ. Μάρκεθ να είναι 2ος. Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι Φερνάντεθ, Ογκούρα, Μαρτίν, Μπίντερ, Μιρ, Ντι Τζιαναντόνιο και Μπανάια.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ