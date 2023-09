Ιστορικό 1-2 της Aprilia στο GP Καταλονίας με τους Α. Εσπαργκαρό και Βινιάλες να «εξαφανίζουν» τον ανταγωνισμό.

Το GP Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν επεισοδιακό και χαρακτηρίστηκε από τα τρομακτικά συμβάντα της εκκίνησης αλλά θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλειώδη νίκη του Αλέιξ Εσπαργκαρό και το εμφατικό 1-2 της Aprilia, που είδε τον Μάβερικ Βινιάλες να τερματίζει στη 2η θέση. Η διαφορά των αναβατών της ιταλικής ομάδας ήταν πολύ μεγάλη από όλους τους υπόλοιπους, με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati να παίρνει την 3η θέση. Ο Πέκο Μπανάια τραυματίστηκε στην πρώτη εκκίνηση και δεν έτρεξε στον αγώνα.

Εκκίνηση

Ο αγώνας στο Circuit de Catalunya ξεκίνησε σε στεγνή πίστα, με τους αναβάτες να παίρνουν κανονικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέκο Μπανάια πετάχτηκε μπροστά, αλλά αμέσως μετά επικράτησε χάος.

Πρώτα, ο Ενέα Μπαστιανίνι έχασε το μπροστινό της Ducati και στην πτώση του παρέσυρε τους Μπετζέκι, Α. Μάρκεθ, Ζαρκό και Ντι Τζιαναντόνιο. Και καθώς οι ακινητοποιημένες μοτοσικλέτας βρίσκονταν στην αμμοπαγίδα της πρώτης στροφής, ήρθε το 2ο, ακόμα σοβαρότερο συμβάν.

Riders involved at Turn 1 🚩



Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi



We're glad to report that all riders, including Pecco Bagnaia who crashed on the exit Turn 2 are conscious #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/boicZes0AI September 3, 2023

Ο Πέκο Μπανάια στη 2η στροφή της πίστας είχε ένα τρομακτικό highside, που τον πέταξε ψηλά πάνω από τη σέλα της Ducati του. Όταν ο Ιταλός έπεσε στην άσφαλτο, ήταν αδύνατο για όλους όσους τον ακολουθούσαν να τον αποφύγουν και μοιραία η ΚΤΜ του Μπίντερ πέρασε πάνω από τα πόδια του πεσμένου Μπανάια.

Οι αγωοδίκες αμέσως έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες και διέκοψαν τον αγώνα, με τους Μπανάια και Μπαστιανίνι να πηγαίνουν στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας και τους υπόλοιπους να επιστρέφουν στα γκαράζ τους.

Επανεκκίνηση

Τη δεύτερη φορά που έσβησαν τα κόκκινα φώτα στην πίστα της Βαρκελώνης, ο Χόρχε Μαρτίν πετάχτηκε μπροστά αλλά λίγες στροφές αργότερα ο Μάβερικ Βινιάλες τον πέρασε για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν 3ος, μπροστά από τον Μιγκέλ Ολιβέιρα και τον Ζοάν Ζαρκό, ενώ ακολουθούσαν οι δύο ΚΤΜ των Τζακ Μίλερ και Μπραντ Μπίντερ.

Η ανωτερότητα των Aprilia στη Βαρκελώνη επιβεβαιώθηκε μέσα στους επόμενους γύρους, με τους Εσπαργκαρό και Ολιβέιρα να περνούν διαδοχικά τον Μαρτίν και να παίρνουν τις θέσεις 2 και 3. Οι δύο Ducati της Pramac ακολουθούσαν, μπροστά από τον Μίλερ και τον Άλεξ Μάρκεθ. Καλό ξεκίνημα στον αγώνα έκανε ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha, ο οποίος βρισκόταν στην 8η θέση.

Άδοξα ολοκληρώθηκε ο αγώνας για τον Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος αντιμετώπισε κάποιο μηχανικό πρόβλημα με τη μοτοσικλέτα του και επέστρεψε στο γκαράζ της ΚΤΜ για να εγκαταλείψει.

Ενδοοικογενειακή υπόθεση

Οι Βινιάλες, Εσπαργκαρό και Ολιβέιρα απομακρύνονταν από τους υπόλοιπους και να κάνουν το δικό τους αγώνα. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι γύροι ο Ολιβέιρα άρχισε να μένει λίγο πιο πίσω και η τριπλή μάχη εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στους εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia, με τον Εσπαργκαρό να «ροκανίζει» σιγά-σιγά τη διαφορά από τον Βινιάλες.

Η πτώση στο ρυθμό του Ολιβέιρα έγινε ακόμα πιο φανερή όταν ο Μαρτίν τον προσπέρασε, για να ανέβει στην 3η θέση. Πιο πίσω, η πιο σημαντική μάχη ήταν αυτή για την 6η θέση, ανάμεσα στους Α. Μάρκεθ, Μίλερ, Κουαρταραρό, Ντι Τζιαναντόνιο και Αουγκούστο Φερνάντεζ.

Ένα λάθος του Αλέιξ Εσπαργκαρό επέτρεψε στον Βινιάλες να πάρει μια ανάσα περίπου 1,5 δευτερολέπτου στην πρώτη θέση, αλλά ο Εσπαργκαρό αμέσως ανέβασε το ρυθμό του και άρχισε ξανά σιγά-σιγά να πλησιάζει. Πιο πίσω, ο Κουαρταραρό πέρασε τον Μίλερ για να ανέβει στην 7η θέση.

Μονομαχία στα καταλανικά αλώνια

Η αποφασιστικότητα του Αλέιξ Εσπαργκαρό επιβραβεύτηκε όταν ο πεισματάρης, όσο και ταχύτατος στη Βαρκελώνη, Ισπανός κάλυψε τη διαφορά και έφτασε πίσω από τον ομόσταβλό του, με λίγους γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος.

Κι αφού έφτασε τόσο κοντά, δεν θα άφηνε την ευκαιρία για τη δεύτερη φετινή του νίκη να πάει χαμένη. Στο τέλος της μεγάλης ευθείας επιτέθηκε στα φρένα στον Βινιάλες και κατάφερε με απαιτητικό τρόπο να περάσει και να πάρει την πρώτη θέση.

Έτσι, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πήρε τη νικη και ο Μάβερικ Βινιάλες τερμάτισε στη 2η θέση, σε ένα ιστορικό 1-2 για την Aprilia. O Χόρχε Μαρτίν συμπλήρωσε το βάθρο και ακολούθησαν οι Ζαρκό, Ολιβέιρα, Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό και Μίλερ.

Επόμενος αγώνας είναι GP Σαν Μαρίνο στο Μιζάνο το επόμενο Σαββατοκύδιακο (8-10 Σεπτεμβρίου).

Αποτελέσματα