Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε μια σπουδαία νίκη έπειτα από επική μάχη με τον Πέκο Μπανάια, ο Ζαρκό στο γεμάτο από Ducati βάθρο.

Το GP Γερμανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έγινε το πεδίο του θριάμβου για τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati αφού κέρδισε στο Σπριντ του Σαββάτου επικράτησε και στο grand prix της Κυριακής. Για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη με τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati, ο οποίος αρκέστηκε στη 2η θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ζοάν Ζαρκό, με την Pramac να κάνει το 1-3 στη Γερμανία.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες του MotoGP πήραν τις θέσεις τους στο ηλιόλουστο Σάχσενρινγκ, με χτυπητή ωστόσο την απουσία του Μαρκ Μάρκεθ, του πιο επιτυχημένου αναβάτη στη γερμανική πίστα. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Τζακ Μίλερ έκανε την καλύτερη εκκίνηση για να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια και τον Λούκα Μαρίνι.

Προτού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος όμως ο Μίλερ βρέθηκε πίσω από τρεις Ducati, καθώς τον πέρασαν κατά σειρά οι Μπανάια, Μαρτίν και Μαρίνι. Πιο πίσω ο Αλέιξ Εσπάργκαρο κέρδισε μερικές θέσεις και απειλούσε τον Μίλερ, ενώ σημαντική πρόοδο έκανε και ο Μπραντ Μπίντερ με την άλλη ΚΤΜ.

Άπιαστος ο Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν δεν άργησε να επιτεθεί στον Μπανάια και τον πέρασε εύκολα, για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Ισπανός της Pramac Ducati αμέσως έβαλε το κεφάλι κάτω, όπως έκανε και το Σάββατο στο Σπριντ, και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τον πρωταθλητή. Ο Μπανάια από τη μεριά του είχε να ανησυχεί για την επίθεση του Μαρίνι, που τον ακολουθούσε από κοντά.

Η καλή εκκίνηση του Μίλερ δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα στους πρώτους γύρους, αφού τον πέρασαν οι Μπίντερ και Ζαρκό, ενώ άρχισε να τον πλησιάζει και ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο Εσπαργκαρό έπεσε στην 8η θέση, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τον απογοητευτικό Φάμπιο Κουαρταραρό που ήταν μόλις 10ος.

More woes for Maverick! ⚠️



The Spaniard hits trouble once again at the Sachsenring 💔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/EQlCFvLowI June 18, 2023

Ο αγώνας του Μάβερικ Βινιάλες ολοκληρώθηκε πρόωρα, όταν ο κινητήρας στη μοτοσικλέτα της Aprilia παρέδωσε πνεύμα και ο Ισπανός μπήκε στα pit και εγκατέλειψε έναν έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο αγώνα για τον ίδιο και για την ομάδα του.

Αντεπίθεση Μπανάια και μάχη βάθρου

Ο Πέκο Μπανάια δεν ήθελε να δει τον Μαρτίν να απομακρύνεται και ανέβασε το ρυθμό του, στην προσπάθεια να πλησιάσει τον Ισπανό. Αυτό του επέτρεψε να απομακρυνθεί από τον Μαρίνι, ο οποίος πλέον δεχόταν πίεση από τον Μπίντερ. Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ με επιμονή κατάφερε να περάσει, αλλά όχι να ξεφύγει, και έτσι η 3η θέση είχε τρεις διεκδικητές, αφού πλέον τους είχε φτάσει ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος πέρασε και τον Μαρίνι για να ανέβει στην 4η θέση.

Η Κυριακή στο Σάχσενρινγκ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο για τον Κουαρταραρό, με τον αναβάτη της Yamaha να χάνει άλλες δύο θέσεις, από Μπαστιανίνι και Ντι Τζιαναντόνιο, και να πέφτει 12ος.

Σε εκείνο το σημείο του αγώνα είχε διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο κυνηγητό. Ο Μπανάια από τη 2η θέση κυνηγούσε τον Μαρτίν και ο Ζαρκό από την 4η θέση κυνηγούσε τον Μπίντερ. Και οι δύο «κυνηγοί» πλησίαζαν ολοένα τα «θηράματά» τους και οι μάχες αναμένονταν με ενδιαφέρον.

Κι ενώ ο Μαρτίν αντέδρασε στην απειλή του Μπανάια και αύξησε λίγο τη διαφορά, η πίεση του Ζαρκό στον Μπίντερ οδήγησε τον αναβάτης της ΚΤΜ στο λάθος. Ο Μπίντερ είχε μια πτώση με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και εγκατέλειψε, προβιβάζοντας τον Γάλλο της Pramac Ducati στην 3η θέση. Αυτό σήμαινε ότι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα είχαμε πέντε μοτοσικλέτες της Ducati στις πέντε πρώτες θέσεις, αφού τους τρεις πρώτους ακολουθούσε το δίδυμο της VR46, με τον Μπετζέκι μπροστά από τον Μαρίνι.

Επική μάχη για τη νίκη

Αλλά και ο Πέκο Μπανάια αποφάσισε να κάνει την κίνησή του και 10 γύρους πριν από το τέλος του αγώνα ο Ιταλός κατάφερε να περάσει και να ξαναπάρει την πρωτοπορία. Ο Μαρτίν ωστόσο δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα και έμεινε κολλημένος πίσω από τον Μπανάια, απειλώντας ανά πάσα στιγμή να ξαναπεράσει.

Ο Μαρτίν έμεινε λίγους γύρους πίσω από τον Μπανάια πριν αποφασίσει να κάνει την επίθεσή του και να πάρει ξανά την πρώτη θέση. Φυσικά δεν κατάφερε να ξεφύγει και όλα έδειχναν ότι οι δυο τους θα μάχονταν για τη νίκη μέχρι το τέλος.

Έτσι ακριβώς έγινε, με τους δύο διεκδικητές να τα δίνουν όλα. Οι δύο τους ήρθαν τόσο κοντά που ακούμπησαν στον τελευταίο γύρο αλλά η αμυντική οδήγηση του Χόρχε Μαρτίν επικράτησε και ο Ισπανός πανηγύρισε την πρώτη φετινή του νίκη, με διαφορά μόλις 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Πέκο Μπανάια. Ο Ζοάν Ζαρκό πήρε μια άνετη Τρίτη θέση και οι Μάρκο Μπετζέκι και Λούκα Μαρίνι συμπλήρωσαν την ιδανική πεντάδα για την Ducati. Ακολούθησαν οι Τζακ Μίλερ, Άλεξ Μάρκεθ, Ενέα Μπαστιανίνι, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Μιγκέλ Ολιβέιρα.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Γερμανίας

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Ολλανδίας στο Άσεν το επόμενο Σαββατοκύριακο, 23-25 Ιουνίου.

Αποτελέσματα