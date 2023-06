Η Repsol Honda ανακοίνωσε ότι ο Μάρκεθ επέλεξε μην τρέξει στο Σάχσενρινγκ μετά το ατύχημα που είχε στο warmup.

Όπως ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα πάρει μέρος τελικά στο Grand Prix Γερμανίας για το MotoGP. Ο Ισπανός αναβάτης είχε μια πολύ άσχημη πτώση στην πρωινή προθέρμανση, από την οποία αποκόμισε ένα κάταγμα στο δάκτυλο του χεριού του.

Marc Marquez withdraws from German GP



Marc Marquez has elected to miss the German Grand Prix after suffering a crash at Turn 7 during morning Warm Up.



