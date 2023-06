Με εντυπωσιακό τρόπο ο Χόρχε Μαρτίν κέρδισε εύκολα τους Πέκο Μπανάια και Τζακ Μίλερ στο Σάχσενρινγκ.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Γερμανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρχε Μάρτιν της Pramac Ducati. Ο νεαρός Ισπανός ήταν ταχύτατος και διέλυσε τον ανταγωνισμό, τερματίζοντας πολύ μπροστά από τον δεύτερο, που ήταν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati. Στην 3η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ.

Ο καιρός δεν έπαιξε ρόλο στο Σπριντ, όπως το πρωί στις κατατακτήριες, και η γερμανική πίστα ήταν εντελώς στεγνή όταν οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση. Ο Μπανάια ξεκίνησε καλά όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα και διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ ο Μίλερ έκανε άλλη μία από τις καλές του εκκινήσεις και τον ακολούθησε από πολύ κοντά. Πιο πίσω, ο Κουαρταραρό έχασε μερικές θέσεις και βρέθηκε στη 15η.

Ο Μπανάια αμέσως άρχισε να δέχεται έντονη πίεση από τον Μίλερ και έκανε ένα μικρό λάθος, που έφερε τον Αυστραλό της ΚΤΜ στην πρωτοπορία και τον Ιταλό να παλεύει με τον Χόρχε Μαρτίν για τη 2η θέση ενώ και ο Μαρίνι ακολουθούσε από κοντά.

Ο Μπανάια ανασυντάχθηκε και αντεπιτέθηκε στον Μίλερ, με τους δυο τους να ξεκινούν μια μονομαχία που ωφέλησε τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος με μια εντυπωσιακή κίνηση τους πέρασε και τους δύο για να πάρει εκείνος την πρώτη θέση και να αναλάβει να οδηγήσει τον αγώνα.

Με το που βρέθηκε μπροστά, ο Μαρτίν κατάφερε να πιάσει έναν καταιγιστικό ρυθμό και αμέσως ξέφυγε από τους διώκτες του, φτιάχνοντας διαφορά που έφτασε στο 1,5 δευτερόλεπτο μέσα σε λίγους γύρους. Ο Μπανάια προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να τον φτάσει και ο Μίλερ έμενε λίγο πιο πίσω.

Άσχημα εξελισσόταν ο αγώνας Σπριντ στο Σάχσενρινγκ για τον σπεσιαλίστα της πίστας, τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πέσει στη 10η θέση, δηλαδή εκτός βαθμών, και -για να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα- δεχόταν πίεση από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Πρόωρα τελείωσε ο αγώνας για ένα άλλο μεγάλο όνομα, με τον Μάβερικ Βινιάλες να πέφτει και να εγκαταλείπει ενώ βρισκόταν πολύ πίσω και επίσης εκτός βαθμών.

Μέχρι το τέλος του αγώνα οι διαφορές ανάμεσα στους τρεις πρώτους είχαν παγιωθεί, με τον Χόρχε Μαρτίν να φτάνει σε μια εύκολη νίκη και το χρυσό μετάλλιο και τους Πέκο Μπανάια και Τζακ Μίλερ να ακολουθούν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Mεγάλη μάχη δόθηκε για την 4η ανάμεσα στους Λούκα Μαρίνι, Ζοάν Ζαρκό και Μπραντ Μπίντερ, που τερμάτισαν τελικά με αυτήν τη σειρά, και ακολούθησαν οι Μάρκο Μπετζέκι και Άλεξ Μάρκεθ. Η προσπέραση του Ζαρκό στον Μπίντερ διερευνήθηκε από τους αγωνοδίκες αλλά δεν έκριναν ότι πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής στο Σάχσενρινγκ θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα