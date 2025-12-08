Ο Ολλανδός στο Άμπου Ντάμπι έχασε την ευκαιρία να πετύχει κάτι που μόνο ένας 7άκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει καταφέρει.

Η κατάκτηση του τίτλου της Formula 1 από τον Λάντο Νόρις στο Άμπου Ντάμπι έβαλε τέλος σε μια εποχή κυριαρχίας. Ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα, δεν κατάφερε να φτάσει το θρυλικό ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ, του μοναδικού οδηγού με πέντε συνεχόμενους τίτλους στην ιστορία του σπορ (2000-2004).

Γιατί χάθηκε η ευκαιρία

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τη σεζόν του 2025 ως καθαρό φαβορί, ο Φερστάπεν δεν είχε το ίδιο αγωνιστικό περιθώριο ασφαλείας των προηγούμενων χρόνων. Η Red Bull Racing παρουσίασε σημάδια εσωτερικής αστάθειας αλλά και τεχνικής στασιμότητας, ενώ η McLaren έκανε το αποφασιστικό βήμα μπροστά. Με ένα εξαιρετικά γρήγορο μονοθέσιο και με την ψυχολογία νικητή, ο Λάντο Νόρις εκμεταλλεύτηκε κάθε χαμένη ευκαιρία του Ολλανδού.

Μετά τη θερινή διακοπή η Red Bull παρουσίασε μια σειρά από αναβαθμίσεις που έκαναν την RB21 ισάξια σε απόδοση με την MCL39. Το αποτέλεσμα; Δέκα συνεχόμενα βάθρα και οκτώ νίκες για τον Φερστάπεν, ο οποίος έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό για μόλις 2 βαθμούς.

Ως αποτέλεσμα, έμεινε στους τέσσερις συνεχόμενους τίτλους (2021-2024) κι έτσι ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι ο μοναδικός στην ιστορία με πέντε σερί πρωταθλήματα.

Τι σημαίνει για την ιστορία

Το γεγονός ότι ο Φερστάπεν δεν έφτασε τον Σουμάχερ δεν μικραίνει το μέγεθος της παρακαταθήκης του. Αντιθέτως, αναδεικνύει πόσο σπάνιο και δύσκολο είναι το ρεκόρ του Γερμανού. Πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμό, αλλά μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας που παραμένει μέχρι σήμερα ανεπανάληπτη.