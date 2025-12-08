Πλήρως ηλεκτρική (αρχικά), πιο άνετη, πιο ψηφιακή και με αυτονομία έως 631 χλμ., η νέα GLB επανασυστήνεται το 2026 ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά της GLB, η οποία πλέον εξελίσσεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό μοντέλο, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα βήματα της μάρκας στην κατηγορία των premium SUV. Το δημοφιλές οικογενειακό μοντέλο διατηρεί τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, αλλά αναβαθμίζεται ριζικά σε κάθε επίπεδο: από το design και την ποιότητα μέχρι την ηλεκτρική τεχνολογία, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πρακτικότητα της καμπίνας.

Σχεδιαστικά, η νέα GLB αποκτά πιο ώριμη και δυναμική εικόνα. Η μάσκα με τον φωτιζόμενο αστέρα και το μοτίβο των εκατοντάδων μικρών LED αστεριών παραπέμπει στα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes, ενώ τα νέα λεπτότερα φωτιστικά σώματα και η καθαρή επιφάνεια του εμπρός μέρους δίνουν μια ιδιαίτερα premium αισθητική. Οι αναλογίες παραμένουν πιστές στο χαρακτήρα ενός αυθεντικού SUV, με όρθια στάση, μεγάλα ανοίγματα και μια συνολική παρουσία που αποπνέει στιβαρότητα χωρίς υπερβολές.

Η καμπίνα αποτελεί ίσως το εντυπωσιακότερο κομμάτι της ανανέωσης. Η GLB περνά σε νέα ψηφιακή εποχή με τον MBUX Superscreen, μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια που φιλοξενεί τις οθόνες οδηγού και κεντρικού infotainment, προσφέροντας εμπειρία αντίστοιχη μεγαλύτερων μοντέλων της μάρκας. Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί αισθητά, με πιο εκλεπτυσμένες υφές, καλύτερη συναρμογή και σύγχρονους χρωματικούς συνδυασμούς.

Το τιμόνι είναι νέο, ενώ επιστρέφουν φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες, κάτι που βελτιώνει σαφώς την εργονομία. Παράλληλα, η πανοραμική γυάλινη οροφή διαθέτει «SKY CONTROL» που επιτρέπει τη μεταβολή της διαφάνειας με ηλεκτροχρωμική τεχνολογία και προσθέτει φωτιζόμενο σχέδιο αστεριών τη νύχτα.

Σε πρακτικότητα, η GLB παραμένει από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο βελτιώνει αισθητά τους χώρους των πίσω καθισμάτων, ενώ η δεύτερη σειρά είναι συρόμενη και επιτρέπει προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες μεταφοράς επιβατών ή αποσκευών. Η τρίτη σειρά είναι πλέον πιο φιλόξενη, φιλοξενώντας άτομα έως 1,71 μέτρα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει στα 540 λίτρα. Επιπλέον, ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) των 127 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους σε ηλεκτρικό SUV αυτής της κατηγορίας.

Οι δύο αρχικές εκδόσεις, GLB 250+ και GLB 350 4MATIC, μοιράζονται την ίδια μπαταρία 85 kWh αλλά απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Η GLB 250+ είναι προσθιοκίνητη και εστιάζει στην αυτονομία, η οποία φτάνει έως τα 631 χιλιόμετρα WLTP. Η GLB 350 4MATIC διαθέτει επιπλέον εμπρός ηλεκτροκινητήρα για αυξημένη ισχύ και τετρακίνηση που ενεργοποιείται όταν απαιτείται πρόσφυση. Η φόρτιση αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της νέας GLB, καθώς μπορεί να φτάσει τα 320 kW σε ταχυφορτιστή DC, επιτρέποντας ανάκτηση έως 260 χιλιομέτρων σε περίπου δέκα λεπτά. Η νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, ο μετατροπέας ισχύος τεχνολογίας SiC και το διτάχυτο κιβώτιο για τον πίσω κινητήρα συμβάλλουν σε υψηλή απόδοση τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι.

Η οδική συμπεριφορά έχει εξελιχθεί με νέο πλαίσιο, αναβαθμισμένη ανάρτηση και προαιρετική ενεργή απόσβεση. Στο δρόμο, η GLB υπόσχεται περισσότερη ακρίβεια στο τιμόνι, καλύτερο έλεγχο στις απότομες μεταφορές βάρους και σαφώς πιο ήσυχη κύλιση. Τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης έχουν αναβαθμιστεί και περιλαμβάνουν το νέο πακέτο MB.DRIVE με βελτιωμένη αυτόματη αλλαγή λωρίδας, νέα πανοραμική κάμερα 360°, προηγμένη υποβοήθηση στάθμευσης και κεντρικό αερόσακο.

Η Mercedes-Benz GLB μπορεί να προυσιάστηκε ως αμιγώς ηλεκρική, αλλά θα υπάρξουν και βενζινοκίνητες εκδόσεις. Η εμπορική διάθεσή της αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026. Αρχικά θα διατεθούν οι δύο ηλεκτρικές εκδόσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, με την γκάμα να εμπλουτίζεται αργότερα με νέα εισαγωγική ηλεκτρική έκδοση και mild hybrid παραλλαγές.