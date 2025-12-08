Ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Formula 1 αφήνει προσωρινά το αγαπημένο του 4 για να τιμήσει την παράδοση και την ομάδα του.

Ο Λάντο Νόρις επιβεβαίωσε ότι από τη νέα σεζόν θα εγκαταλείψει –προσωρινά τουλάχιστον– το εμβληματικό του Νο4, επιλέγοντας να τρέξει με το Νο1 που δικαιούται πλέον ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1. Μια επιλογή που δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά βαθιά συμβολική και φορτισμένη με το βάρος του τίτλου.

Το Νο1 έχει μια μοναδική θέση στην παράδοση της F1. Δεν είναι απλώς αριθμός εκκίνησης· είναι ο αριθμός του οδηγού που πέτυχε το απόλυτο την προηγούμενη χρονιά. Από το 2021 και για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν το διατήρησε ο Μαξ Φερστάπεν, τιμώντας την κυριαρχία του στη Red Bull. Πριν από εκείνον, μόνο ο Λιούις Χάμιλτον είχε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει – και επέλεξε συνειδητά να μην το κάνει, μένοντας πιστός στο 44.

Our 13th Drivers' Champion and the 11th Brit to secure the title 🧡🇬🇧#McLaren pic.twitter.com/9AH02DI8e5 — McLaren (@McLarenF1) December 8, 2025

Αντίθετα, ο Νόρις αντιμετωπίζει το Νο1 ως μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού. «Είναι παράδοση και υπάρχει για έναν λόγο. Δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι των μηχανικών μου, των μηχανολόγων, όλων στη McLaren που δούλεψαν για να το αποκτήσουμε. Το Νο1 ανήκει σε όλους μας», είπε. Η φράση του «δεν είναι το ίδιο να λες “είμαστε Νο4”» αντικατοπτρίζει την περηφάνια μιας ομάδας που πέρασε μια ολόκληρη σεζόν σε συνθήκες υψηλής πίεσης, διαχειρίστηκε δύο διεκδικητές τίτλου και βγήκε στην κορυφή.

Για τον Νόρις, η αλλαγή του αριθμού είναι κάτι παραπάνω από σημειολογία. Είναι δήλωση ότι μπαίνει στη νέα εποχή ως πρωταθλητής που αναλαμβάνει την ευθύνη και την κληρονομιά του τίτλου. Το Νο4 θα περιμένει στη «θέση» του, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Βρετανός θα ξεκινήσει μια χρονιά όχι ως ανερχόμενο ταλέντο ή σοβαρός διεκδικητής, αλλά ως ο οδηγός που όλη η F1 πρέπει να νικήσει.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα στοιχεία της απόφασής του βρίσκεται και το... αντίθετο ερώτημα για τον Φερστάπεν: θα επιστρέψει στο παλιό του Νο33 ή θα το αλλάξει με κάτι νέο; Η απάντηση θα δοθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ομάδες ετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις των μονοθεσίων του 2026.