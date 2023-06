24 Ώρες Λε Μαν – H Peugeot προηγείται σε έναν χαοτικό αγώνα

Άκρως ανατρεπτικές ήταν οι πρώτες τέσσερις ώρες, με την πρωτοπορία να αλλάζει χέρια συνεχώς και τα ατυχήματα να φέρνουν μεγάλες αλλαγές.

Μετά από τέσσερις ώρες αγώνα, η Peugeot Sport προηγείται στις 24 Ώρες Λε Μαν με το #94 9X8, ενώ το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βρίσκεται στην πίστα. Η έντονη βροχόπτωση την τρίτη ώρα έφερε τεράστιες ανατροπές και προκάλεσε πολλά ατυχήματα.

Λόγω αυτού, ήρθαν πολύ μεγάλες ανακατατάξεις, με τη #38 Jota Porsche 963 να είναι στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν τα δύο πρωτότυπα της Ferrari. Τα πρώτα 12 αγωνιστικά της κατάταξης είναι στον ίδιο γύρο, ενώ η πίστα αρχίζει να στεγνώνει.

Στην LMP2 προηγείται η Alpine με το #35 Oreca να είναι μπροστά από το #36 αγωνιστικό πρωτότυπο. Στην 3η θέση της κατάταξης είναι η United Autosports με το #23.

Στην κατηγορία GTE, το γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames με τη #85 Porsche 911 βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης. Η γερμανική φίρμα κατέχει τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τη #56 911 της Project-1 ακολουθεί, ενώ στην 3η θέση είναι το #911 αγωνιστικό της Proton Competition.

SAFETY CAR



A beached #32 Inter Europol Competition and repairs to the barrier bring out the first safety car of the race.