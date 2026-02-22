Ο Βασίλης Παντελεάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior 2026

Ένα ιστορικό βήμα για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τον νεαρό πολυπρωταθλητή να δοκιμάζει τις δυνάμεις του ένα βήμα μακριά από το MotoGP.

Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια η ομάδα VP3 Racing Team ανακοινώνει ότι ο Έλληνας αναβάτης Βασίλης Παντελεάκης έγινε επίσημα δεκτός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior 2026, στην κατηγορία Stock, μετά την αποδοχή της συμμετοχής του από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (FIM). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό motorsport, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη ελληνική συμμετοχή σε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Το FIM MotoJunior είναι ο βασικός προθάλαμος για το MotoGP, προσφέροντας στους νέους αναβάτες την απαραίτητη εμπειρία, προβολή και ανταγωνιστικό υπόβαθρο για να φτάσουν στην κορυφή. Η αποδοχή από τη FIM επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του 18χρονου Βασίλη, αναγνωρίζοντας τις αγωνιστικές του διακρίσεις, την εμπειρία και την αξία του ως διεθνή αναβάτη.

Ο Βασίλης Παντελεάκης και η VP3 Racing Team συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, θέτοντας τις βάσεις για την πρώτη ελληνική αγωνιστική προσπάθεια με προοπτική και διάρκεια στο MotoJunior GP, με επαγγελματική δομή και στρατηγικό σχεδιασμό. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior για τη σεζόν 2026 αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου εγχείρημα, που στοχεύει όχι μόνο στην αγωνιστική διάκριση αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας και της παρουσίας του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας αυτής της ελληνικής αγωνιστικής προσπάθειας, το project βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να συνδεθούν με μια διεθνή αθλητική παρουσία υψηλού επιπέδου και με την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες προβολής, εταιρικής εικόνας και σύνδεσης με τις αξίες του αθλητισμού, της ασφάλειας, της εξέλιξης και της νεανικής καινοτομίας, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή ελληνική πλατφόρμα για το άθλημα.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior 2026 θα ξεκινήσει στις 24 Μαΐου στην πίστα της Βαρκελώνης (Circuit de Barcelona-Catalunya). Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού στο YouTube , με αγγλική περιγραφή, εξασφαλίζοντας διεθνή προβολή για τους αναβάτες και τις ομάδες. Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων για τη σεζόν 2026 είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της FIM MotoJunior εδώ .

Με σκοπό την πλήρη στήριξη αυτής της προσπάθειας, σε δευτερη φάση θα ανακοινωθούν οι χορηγοί που θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το έργο του Βασίλη Παντελεάκη ήδη υποστηρίζεται από πάνω από 315.000 ενεργούς ακολούθους στα social media (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube), δημιουργώντας ένα σημαντικό κοινό που συμμετέχει και ακολουθεί κάθε βήμα της προσπάθειάς του, και ανοίγοντας δρόμο για νέους συνεργάτες να προσεγγίσουν το project.

Ποιος είναι ο Βασίλης Παντελεάκης

Ο Βασίλης Παντελεάκης είναι πολυπρωταθλητής Ελλάδας, με πάνω από 10 χρόνια διεθνούς εμπειρίας και συμμετοχές σε κορυφαία ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Η VP3 Racing Team διαθέτει επαγγελματική δομή για διεθνείς αγώνες και έντονη δράση σε θέματα οδικής ασφάλειας και εκπαίδευσης νέων οδηγών.