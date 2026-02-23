To παγκόσμιο πρωτάθλημα World Superbikes θα μεταδίδεται από το 2026 στην ελληνική τηλεόραση και μπορείτε να παρακολουθήσετε και τους 36 αγώνες ζωντανά.

Το ANT1+ εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike (WorldSBK) για το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η σεζόν περιλαμβάνει 12 Grand Prix και συνολικά 36 αγώνες, με την αυλαία να ανοίγει στις 20–22 Φεβρουαρίου στο Φίλιπ Άιλαντ της Αυστραλίας και να ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου 2026. Όλη η δράση θα μεταδοθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ANT1+.

Δομή πρωταθλήματος και αγωνιστικό format

Κάθε αγωνιστικό τριήμερο του WorldSBK περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις: Race 1 το Σάββατο και Superpole Race μαζί με Race 2 την Κυριακή. Η μέγιστη συγκομιδή φτάνει τους 62 βαθμούς ανά γύρο, στοιχείο που διατηρεί ανοιχτή τη μάχη του τίτλου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι μοτοσυκλέτες βασίζονται σε μοντέλα παραγωγής, με κινητήρες 1.000 κ.εκ. και ισχύ που προσεγγίζει τους 250 ίππους, ενώ στο grid συμμετέχουν κορυφαίες εργοστασιακές ομάδες.

Κάλυψη όλων των κατηγοριών

Το ANT1+ θα μεταδώσει και τις υπόλοιπες κατηγορίες του θεσμού, όπως το World Supersport, το νέο World Sportbike – με ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής του Πρωταθλητή Ελλάδας Γιάννη Περιστερά – καθώς και το WorldWCR, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η διοργάνωση θα καλυφθεί πλήρως, από τα ελεύθερα δοκιμαστικά έως τους αγώνες.

Πρεμιέρα στο Φίλιπ Άιλαντ

Η πρεμιέρα του 2026 θα διεξαχθεί στο Phillip Island Grand Prix Circuit. Η αποχώρηση του Toprak Razgatlioglu προς το MotoGP και η παρουσία του Nicolo Bulega με Ducati διαμορφώνουν νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Οι πρώτοι αγώνες θα μεταδοθούν δωρεάν μέσω ANT1+ (με απλή εγγραφή) και antenna.gr, ενώ οι μεταδόσεις θα φιλοξενούνται στο κανάλι ANT1+ Sports3.

Με την προσθήκη του WorldSBK, το ANT1+ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου ήδη διαθέτει τα δικαιώματα της Formula 1, του NASCAR Cup Series, του NASCAR Euro Series και του πρωταθλήματος Supercars.